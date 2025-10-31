Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Het is Wereldbespaardag: zo hou je aan het eind van de maand meer geld over

We hoeven het je niet te vertellen: alles is duur geworden. De boodschappen, de huur, een avondje uit: zelfs een simpel broodje kaas lijkt elke maand weer een beetje meer te kosten. Toch valt er nog genoeg te winnen, als je weet waar je moet kijken. Wereldbespaardag – jawel, die bestaat echt en is vandaag – is hét moment om even stil te staan bij je geld.

Waar gaat het eigenlijk allemaal heen? En wat kun je makkelijk schrappen zonder dat het pijn doet? Soms zit besparen niet in grote veranderingen, maar in kleine gewoontes: minder lang douchen, je stroomvreters uit het stopcontact trekken of gewoon wat vaker kiezen voor huismerken.

Handige tips op Wereldbespaardag

Metro verzamelde een reeks handige bespaartips waarmee je direct verschil merkt. Van slim boodschappen doen tot minder verspillen: met een beetje aandacht houd je aan het eind van de maand nét wat meer over. En dat voelt, zeker nu, behoorlijk lekker.

In de supermarkt

Plan je maaltijden. Minder impulsaankopen en minder voedselverspilling scheelt écht geld. Daar schreef Metro al eerder over.



Kies voor huismerken. Vaak even goed als A-merken, veel goedkoper. Uit een peiling van Consumentenbond bleek dat een boodschappenmandje met huismerkproducten gemiddeld ongeveer 45 procent goedkoper was dan eenzelfde mandje met A-merken.



Check de onderste schappen. Duurdere producten staan vaak op ooghoogte. Dat is een slim trucje van supermarkten omdat ze precies weten waar jouw blik het eerst naartoe gaat. Ooghoogte is de ‘gouden zone’ in het schap: hier kijkt de gemiddelde klant automatisch als hij langsloopt. Door daar de duurdere of winstgevendere producten neer te zetten, vergroten winkels de kans dat je ze pakt zonder verder te vergelijken.



Kook één keer, eet twee keer. Restjes invriezen voorkomt verspilling en bespaart tijd én geld.



Laat je bonuskaart niet alles bepalen. Aanbiedingen verleiden tot meer kopen, maar koop alleen wat je echt nodig hebt.



In huis

Trek stekkers uit het stopcontact. Apparaten in stand-by kosten al snel tientallen euro’s extra per jaar. Een analyse van Europese huishoudens schat dat de kosten van apparaten in standby-modus kunnen oplopen tot 64 tot 115 euro per jaar per huishouden.



Gebruik tochtstrips. Een goedkope manier om minder te stoken en de warmte beter vast te houden.



Laat de droger vaker staan. Kleding aan de lijn drogen is gratis, beter voor je was en beter voor je portemonnee.



Kijk naar een slimme thermostaat. Zo verwarm je alleen waar en wanneer het nodig is.



Ontdooi de vriezer regelmatig. Een ijslaagje van een paar millimeter verhoogt je stroomverbruik al flink. Een studie aan National Institute of Standards and Technology (NIST) geeft aan dat als je dit niet doet, het stroomverbruik van je vriezer 12-20 procent hoger is.



Op pad

Pak vaker de fiets. Goed voor je brandstofbudget, maar ook voor je gezondheid. Zo schreef Metro onlangs over een studie die aantoont dat regelmatig fietsen heel goed is voor je brein.



Gebruik een ov-chipkaart met korting. Dalurenkorting of een flex-abonnement kan snel lonen, kijk wat het beste bij jouw situatie past.



Deel ritten of spullen. Autodelen, gereedschap lenen of kledingruilen scheelt niet alleen geld, maar ook ruimte. Met wie kan jij meerijden naar je werk? Of pik je een collega liever op?



Check je verzekeringen. Soms overlappen polissen elkaar of kun je overstappen naar een goedkopere aanbieder, zeker tegen het einde van het jaar wanneer er weer nieuwe keuzes gemaakt kunnen worden bij bijvoorbeeld je zorgverzekeraar.



Slim omgaan met geld op Wereldbespaardag

Automatiseer sparen. Zet direct na je salaris een vast bedrag apart, of stel bij je bank in dat er maandelijks automatisch een bepaald bedrag naar je spaarrekening gaat. Veel banken hebben ook ‘afgerond sparen’ opties, die uitgaven voor je afronden en het verschil automatisch op je spaarrekening storten.



Gebruik een kasboek-app. Kleine uitgaven tellen snel op; inzicht helpt bij keuzes maken. Of gebruik gewoon ouderwets pen en papier om je inkomsten en uitgaven naast elkaar te leggen, dat kan natuurlijk ook.



Koop tweedehands of refurbished. Van meubels tot telefoons: vaak als nieuw, maar veel goedkoper.



Neem je abonnementen onder de loep. Abonnementen met kleine bedragen stapelen zich snel ongemerkt op. Kijk eens wat je nog gebruikt en wat eigenlijk niet. Denk hierbij aan streamingsdiensten, apps, kranten en tijdschriften.



Organiseer een no-spend-week. Daag jezelf uit om een week niets extra’s uit te geven. Het maakt je bewust van gewoontes.

Benieuwd hoe andere Nederlanders met hun geld, en hun spaarrekening omgaan? Metro heeft een eigen rubriek, De Spaarrekening, met antwoorden op al die vragen.

