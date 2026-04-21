Leicester zakt tien jaar na titel in Engeland naar derde niveau

Leicester City is dinsdag gedegradeerd naar het derde niveau van het Engelse voetbal. Dat gebeurde tien jaar na hun verrassende titel in de Premier League met de Italiaanse trainer Claudio Ranieri.

Het is voor Leicester, dat met 2-2 gelijkspeelde tegen Hull City, de tweede degradatie op rij.

Coventry City, van trainer Frank Lampard, verzekerde zich met een zege van 5-1 op Portsmouth van de titel in het Championship. De club was al zeker van promotie naar de Premier League.

Millwall klom naar de tweede plaats na de 3-1-overwinning bij Stoke City en heeft nu een voorsprong van 3 punten op Ipswich Town, dat twee wedstrijden minder heeft gespeeld en woensdag uit speelt tegen Charlton Athletic.

ANP

