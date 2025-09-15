Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Ik vond het heftig om ineens twee ton te hebben’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Amira kreeg na het overlijden van haar ouders een erfenis van ruim twee ton, maar dat vond ze heftiger dan ze dacht.

Naam: Amira (42)

Beroep: freelance communicatiemanager

Netto maandsalaris: 3000 euro

Woonsituatie: woont samen, drie zoons

De Spaarrekening van Amira

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Dat is lastig te zeggen, omdat ik mijn spaargeld heb verspreid over verschillende potjes. Op mijn traditionele spaarrekening staat nu ongeveer 88.000 euro, daarnaast heb ik een deposito van 60.000 euro. Het geld op die laatste rekening staat een jaar lang vast, waardoor de spaarrente iets hoger is. Met mijn ‘overige’ spaargeld ben ik aan het beleggen – alles bij elkaar kom ik op ongeveer 200.000 euro. Ik ben nu aan het onderzoeken hoe ik mijn spaargeld het beste kan verdelen: welk bedrag in welk potje en voor welke termijn?”

Dat zijn best grote bedragen, toch?

„Ik was al langer aan het beleggen met relatief kleine bedragen. Mijn idee was: eerst een goede spaarbuffer opbouwen, daarna beleggen. Tot mijn ouders kort na elkaar overleden en er ineens een erfenis beschikbaar kwam. Ik besloot een financieel adviseur in de arm te nemen, want het ging om serieus veel geld. Die adviseur kijkt nog steeds met me mee: wat past het best bij mijn situatie, hoe pak ik het goed aan?”

Hoe voelde het om ineens zoveel geld te hebben?

„Het was vooral overweldigend. Het verlies van mijn ouders was al zwaar, en dan krijg je ook nog eens een grote smak geld. Natuurlijk dacht ik ook: ‘Wow, ik kan opeens dingen doen die eerder niet konden, zoals een mooie reis maken.’ En ik weet ook zeker dat mijn ouders me dat zouden gunnen. Maar toch voelde het gek, en deed ik er een halfjaar over om überhaupt aan het idee te wennen. Iedere keer als ik op mijn rekening keek en al die nullen zag, voelde het heel abstract.

Daarbij voelde – en voel – ik de verantwoordelijkheid om er goed mee om te gaan. Mijn ouders hebben hier hun hele leven voor gewerkt en altijd verstandig geleefd. Ze hadden geen gekke uitspattingen, spaarden vooral voor later, voor hun kinderen. Dat ze mij dit hebben kunnen nalaten, voelt als een groot cadeau – maar geeft voor mij ook de verplichting dat ik er verstandig mee moet omgaan.”

Waaraan zou je dit geld wel uitgeven?

„Ik heb onder andere een potje voor ons huis gemaakt, zodat ik dingen makkelijker kan uitbesteden. Dingen waar ik al jaren tegenaan loop, puur omdat ik er zelf geen tijd voor heb of het geld er tot nu toe niet voor had. Nu kan ik gewoon een schilder of timmerman inhuren om een klusje af te maken. Ik weet zeker dat mijn ouders dat heel fijn voor me zouden vinden. Verder ben ik met mijn zus naar New York gevlogen, ook van het erfdeel. Het was in de periode dat we ons ouderlijk huis moesten leeghalen, een ontzettend emotionele tijd met veel tranen. Met die trip wilden we er een fijne herinnering tegenover zetten.”

Wat vind je van je financiële situatie nu?

„Het voelt luxe dat ik me voorlopig geen zorgen hoef te maken over geld – en als ik verstandig beleg, misschien zelfs nooit meer. Maar het is ook weer niet zo’n groot bedrag dat ik kan stoppen met werken. Als er iets misgaat of als we ons huis zouden moeten verkopen, kan het alsnog hard gaan. Daarom zie ik dit ‘potje’ los van mijn gewone financiële huishouding. Ik blijf werken en wil financieel onafhankelijk blijven met wat ik zelf verdien. Sterker nog: ik merk dat ik voldoening haal uit geld verdienen, uit het draaien van mijn eigen ‘toko’. Dat gevoel van zelfstandigheid wil ik niet kwijt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik keer mezelf maandelijks 3000 euro uit en heb daarnaast een buffer van 10.000 euro voor mijn inkomstenbelasting en btw. Op privégebied probeer ik een paar honderd euro per maand te sparen, en mijn partner en ik sparen samen ook nog zo’n 500 euro per maand voor vakanties en andere uitgaven.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, vooral voor reizen of grotere uitgaven aan het huis. Deze zomer zijn we met ons gezin naar Canada geweest. We hadden er drie jaar voor gespaard, maar voor vertrek bleek het budget toch krapper dan we dachten – toen moesten we wat bijleggen uit onze buffers. En ook voor grote investeringen in ons huis, zoals zonnepanelen of een dakkapel, gebruiken we ons spaargeld.”

Waar geef je ongemerkt meer geld aan uit dan je zou willen?

„Thuisbezorgd. We kwamen erachter dat we daar veel meer aan uitgaven dan we wilden. Eerlijk is eerlijk: het is gewoon verwennerij. Dat de kinderen al iets anders hebben gegeten en op bed liggen, en wij sushi voor de televisie eten. Echt genieten is dat. Maar goed, doe je dat vier keer per maand, dan ben je al gauw 200 euro kwijt. Inmiddels hebben we een nieuwe maandbegroting opgesteld en proberen we het strakker te houden met 50 euro per maand – ik ben benieuwd of dat gaat lukken.”

Zou je iets willen veranderen aan je financiële situatie?

„Ja, ik wil actiever met mijn financiën bezig zijn en er echt een maandelijkse routine van maken: een inschatting maken, kijken of onze begroting klopt en waar ons geld naartoe gaat. Kortom: meer grip. En ik wil meer gaan beleggen, ook voor de kinderen. Ze hadden al een spaarrekening, maar nu hebben ook zij een erfdeel gekregen, en daar wil ik beleggings-wise iets mee – ook omdat het op hun spaarrekening op termijn alleen maar minder waard wordt door de inflatie. Gaan ze straks studeren, dan wil ik er alles aan gedaan hebben om ze een goede financiële basis mee te geven.”

Wat is je beste financiële tip?

„Ik heb er spijt van dat ik niet vijftien jaar eerder ben begonnen met beleggen, al was het maar 50 euro per maand geweest. Ik weet nu namelijk dat tijd de belangrijkste factor is in succesvol beleggen – na dertien jaar zou je vrijwel altijd een positief rendement behalen, ongeacht de schommelingen in de economie. Ik doe overigens wel aan indexbeleggen, dus ik spreid het over 1000 verschillende fondsen en heb een laag risico. Het lijkt misschien spannend om zo’n eerste stap te nemen, maar het is nog altijd de beste manier om vermogen op te bouwen voor de langere termijn.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

