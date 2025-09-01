Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Ik rij speciaal naar Duitsland voor mijn boodschappen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Madelief (32) bespaart op haar uitgaven door in Duitsland boodschappen te doen.

Naam: Madelief (32)

Beroep: Onderwijsassistent

Woonsituatie: Single, huurwoning

Netto inkomen: 2300 euro

De Spaarrekening van Madelief

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment 4850 euro en 30 cent, als ik heel specifiek moet zijn, haha”

Ben je daar blij mee?

„Ja, absoluut. Een paar jaar geleden stond ik vaak rood tegen het einde van de maand, maar sinds ik bewuster met geld omga en ben gaan besparen waar het kan, lukt het me eindelijk om te sparen. Dat geeft me zóveel rust. Ik hoef me nu bijvoorbeeld geen zorgen te maken als mijn wasmachine er ineens mee ophoudt, of mijn laptop stuk gaat.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Mijn inkomen is prima, maar zeker niet ruim – als ik niet oplet, ben ik zo door mijn salaris heen. Daarom probeer ik slim met mijn geld om te gaan. In mijn geval is dat door naar Duitsland rijden voor de boodschappen.”

Is het daar echt zo goedkoop als ze zeggen?

„Ja joh! Zeker als je weet wat dingen in Nederland kosten, zie je het verschil meteen. Shampoo, tandpasta, deo, schoonmaakmiddelen – vaak letterlijk de helft. En ook eten en drinken zijn goedkoper, vooral de A-merken. Ik snap dat niet iedereen vlakbij de grens woont, maar als je dat geluk wél hebt: ga een keer kijken.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Tussen de 150 en 200 euro. Soms iets meer, soms iets minder – afhankelijk van hoeveel ik kan besparen. Maar ik heb er echt een sport van gemaakt. Als ik in Duitsland een fles douchegel koop voor 4 euro, terwijl ik in Nederland het dubbele betaal, boek ik dat verschil naar mijn spaarrekening. Dat zijn echt ministapjes als het om besparen gaat, maar het telt uiteindelijk wel op.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Alleen als er echt iets groots kapot gaat, zoals de koelkast of als de auto naar de garage moet. Voor uitjes of vakanties heb ik een aparte pot. Wat dat betreft is mijn spaarrekening heilig.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Nee, gelukkig niet, ik zit financieel nergens aan vast.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Verzorgingsproducten. Ik heb wat lastig haar, dus gebruik al jaren dezelfde shampoo. Maar in Nederland is die dus bizar duur. In Duitsland neem ik altijd een voorraadje mee. Datzelfde geldt trouwens voor tandpasta, dagcrème, alles. Ik snap eerlijk gezegd niet dat het prijsverschil zó groot is.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Als ik mocht kiezen: iets meer financiële ruimte. Dat ik niet alles hoef te plannen of uit te rekenen. Maar zolang dat niet zo is, doe ik het op deze manier. Ja, het kost wat meer tijd dan alles thuis te laten bezorgen, maar onderaan de streep levert het me nog altijd meer op.”

Wat is je beste financiële tip?

„Nou, volgens mij is die wel duidelijk, haha. Het loont echt om alles voor een prikkie bij de buren te halen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

