Winnen: 5 x 4 kaartjes voor The Streamers

Muziekliefhebbers opgelet: The Streamers staan volgend jaar september met twee spectaculaire shows in de Ziggo Dome! En dat niet alleen, Metro mag namelijk twintig lezers blij maken met tickets voor het muzikale festijn. We geven vijf keer vier kaartjes weg (elke winnaar mag dus drie mensen meenemen) voor de show op zaterdag 19 september 2026.

Er zijn maar liefst 21 artiesten te bewonderen tijdens het muzikale spektakel, maar qua grote namen moet je denken aan mensen als Guus Meeuwis, Ronnie Flex, Miss Montreal, Snelle en Emma Heesters.

Winactie The Streamers

Vanochtend vroeg maakte de muzikale groep bekend dat ze twee keer een show zullen geven in de Ziggo Dome, op 19 en 20 september 2026. Er zal ongetwijfeld een run op de tickets zijn, aangezien de groep de GelreDome twee keer uitverkocht, in totaal zo’n 70.000 tickets. In de Ziggo Dome passen 17.000 mensen, dus wie er bij wil zijn, doet er goed aan snel te zijn.

The Streamers komt uit de koker van Guus Meeuwis, Kraantje Pappie en acteur Frank Lammers, die tijdens de coronacrisis in 2021 wel vonden dat Nederlanders in lockdown wat leuks konden gebruiken. De concerten, met een breed scala aan artiesten, werden via een livestream getoond, maar ook ná de lockdown bleef de groep populair. Toen konden fans eindelijk fysiek aanwezig zijn bij de shows en tot op de dag van vandaag blijft het concept razend populair.

Meedoen

Jij wilt die kaartjes voor de show van The Streamers vast winnen. Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief via het vinkje hieronder. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans; al maakt natuurlijk iederéén kans. Meedoen kan tot en met maandag 22 september, 23.59 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht en hun welverdiende prijs.

