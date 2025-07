Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Crypto voor beginners: slimme investering of financiële valkuil?

De spaarrente blijft laag, terwijl alles duurder wordt. Steeds meer mensen zoeken naar alternatieven om hun geld in te zetten. Hun blik valt dan al snel op crypto en met name bitcoin. Maar is dat verstandig? En hoe begin je verstandig? Metro spreekt met twee crypto-experts: Frank Knopers, financieel analist bij Boon & Knopers Advisory, en Ruben Middelhoven, expert in veilige crypto-opslag bij BTC Direct Shop.

Waarom beginnen mensen eigenlijk met crypto? Volgens Knopers is het vooral een reactie op het gevoel dat traditionele sparen geen toekomst meer biedt. „Je ziet dat mensen zich zorgen maken over de waarde van hun euro. De prijzen stijgen, maar je spaargeld blijft stil staan. In zo’n situatie wordt bitcoin aantrekkelijk als alternatief voor geld: het is schaars, wereldwijd verhandelbaar en niet afhankelijk van een centrale bank.”

Niet alle crypto is hetzelfde

Middelhoven merkt dat de interesse vaak ontstaat uit nieuwsgierigheid, vanuit de sociale kring of berichtgeving vanuit de media. „Het begint met een vriend die zegt: ‘Die munt is verdubbeld’. Dan wil je het ook proberen. Maar zonder voorbereiding kunnen mensen zich flink vergissen in wat crypto echt is.”

Knopers maakt een belangrijk onderscheid tussen drie hoofdgroepen binnen de cryptowereld. Allereerst is er bitcoin, dat hij ziet als een digitale vorm van goud. Het is schaars, volledig decentraal en wereldwijd overdraagbaar zonder tussenkomst van een bank of overheid. Dat maakt het volgens hem het meest geschikt als langetermijninvestering.

Ook in de video boven dit artikel zie je dat bitcoin in Nieuws van de Dag wordt genoemd als het nieuwe goud.

Stablecoins en altcoins

Ten tweede zijn er stablecoins. Deze zijn gekoppeld aan traditionele valuta zoals de dollar en worden veel gebruikt voor internationale betalingen. Ze behouden hun waarde zolang het vertrouwen in de onderliggende dekking (zoals de dollar) groot is, maar zijn minder geschikt als investering, omdat de waarde dus meestal gekoppeld is aan de dollar. Grote stijgingen zijn hierbij zeldzamer.

De derde categorie bestaat uit altcoins, ofwel alternatieve cryptomunten. Denk aan Ethereum, Monero of de duizenden kleinere coins. Sommigen daarvan hebben vernieuwende technologie, maar volgens Knopers is het grootste deel hoogst speculatief. „Veel van deze projecten lossen geen écht probleem op en verdwijnen na een hype. Vergelijk het met gokken in het casino – het kan goed uitpakken, maar meestal niet.” Hij zou dat zelf afraden.

Gevaren: scams

Crypto zijn niet zonder risico. Beide experts waarschuwen voor de risico’s die beginners vaak onderschatten. Een bekende valkuil zijn crypto-scams: nepprojecten om in crypto te investeren, met overtuigende websites, advertenties op social media en nepgesprekken op YouTube of Telegram.

Ze beloven torenhoge winsten, maar zodra je probeert je geld op te nemen, blijken er ‘extra kosten’ of ‘belastingen’ nodig en raak je alles kwijt. „Dat is allemaal nep. Het zijn bedenksels van scammers om er meer geld uit te trekken”, waarschuwt Middelhoven.

Hij adviseert om je goed in te lezen in platforms die het aanbieden, voor je zomaar in zee gaat met een bedrijf. „Je bent soms maar één Google-zoekopdracht verwijderd van de waarheid. Maar wie dat niet doet, kan tienduizenden euro’s verliezen.”

Valkuil: overmoedig na snelle winst

Middelhoven waarschuwt ook voor emoties, waardoor je behoorlijk uit evenwicht kunt raken bij flink waardeverlies. Doorgewinterde beleggers weten dat en zijn daarop voorbereid. Maar beginners raken vaak in paniek bij een koersdaling, of worden overmoedig na een snelle winst. „Zodra je ’s nachts wakker ligt van de prijs, weet je: je zit er te diep in”, zegt Middelhoven. „Als je nooit hebt belegd, weet je niet wat zo’n verlies met je doet. Iedereen moet een keer voelen dat de pan heet is. Maar je hoeft er niet je handen aan te branden. Als je rustig begint, leer je vanzelf hoe het werkt.”

Hoe begin je verstandig met crypto?

De veiligste manier om met crypto te starten, is volgens beide experts eenvoudig samen te vatten. Begin met een klein bedrag dat je op korte termijn niet nodig hebt. Kies voor bitcoin, omdat die zich heeft bewezen als het meest stabiele fundament in de cryptowereld. En: verspreid je aankopen over de tijd.

Die strategie heet DCA: Dollar Cost Averaging. In plaats van in één keer voor bijvoorbeeld 1000 euro bitcoin te kopen, doe je dat verspreid over meerdere maanden. Je legt bijvoorbeeld maandelijks 100 euro opzij. Daardoor koop je automatisch vaker als de prijs laag is, en minder als de koers hoog staat. Zo vermijd je het risico dat je net op de piek instapt. Ook kan het voorkomen dat er te veel emoties bij komen kijken, waardoor je ondoordachte beslissingen maakt.

Waar bewaar je crypto?

Daarnaast is het belangrijk om goed na te denken over waar je je crypto bewaart. Veel beginners laten hun bitcoin staan op een exchange (online handelsplatform), maar dat brengt risico’s met zich mee. Die platforms kunnen worden gehackt, failliet gaan of je toegang blokkeren. Wie het echt goed wil aanpakken, kiest voor self-custody: zelf opslaan in een hardware wallet, waarvan alleen jij de sleutel hebt.

Crypto als alternatief voor sparen?

Crypto is anders dan een traditionele spaarrekening. Je ontvangt geen rente, de waarde kan plotseling dalen en je hebt geen bescherming via het depositogarantiestelsel. Toch kan bitcoin op de lange termijn wél een alternatief zijn voor wie zijn vermogen wil beschermen tegen inflatie.

Knopers: „Bitcoin zal waarschijnlijk nooit een dagelijks betaalmiddel worden, maar als digitale tegenhanger van goud – een opslag van waarde – zie ik het steeds belangrijker worden. Zeker in landen met economische instabiliteit is het al een uitkomst.” Middelhoven is het daarmee eens: „Sparen in euro’s verliest steeds meer aantrekkingskracht. Bitcoin biedt tenminste een verhaal dat bij veel mensen resoneert: het is schaars, transparant en niet te manipuleren.”

