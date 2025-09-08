Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Tamara: ‘Beleggen geeft me financiële rust en overzicht’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Tamara (51) is na haar scheiding gaan beleggen om financiële rust te creëren. „Het voelt goed om mijn eigen boontjes te doppen.”

Naam: Tamara (51)

Beroep: Communicatie- en bedrijfstrateeg en nieuwslezer

Woonsituatie: single, huurwoning, samen met haar dochter (11)

Netto inkomen: rond de 4000 euro

De Spaarrekening van Tamara

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb meerdere rekeningen, maar op mijn ‘traditionele’ spaarrekening staat nu 6500 euro. Dat is echt een rekening voor onvoorziene uitgaven in huis, of bijvoorbeeld vakanties. Verder doe ik aan pensioenbeleggen. Ik heb een deel van de overwaarde van mijn verkochte woning daarin gestopt. Ook ben ik afgelopen zomer begonnen met sparen voor mijn dochter via UpToMore, een beleggingsapp, waar ik maandelijks 50 euro inleg.”

Je hebt de smaak te pakken dus, wat beleggen betreft?

„Klopt! In mijn hoofd was ik er al langer mee bezig, vooral toen mijn relatie uitging. De hele rompslomp is redelijk recent goed afgewikkeld, ook qua financiën. Ontvlechten van een leven samen en twee inkomens kost tijd, los van alle emoties die er ook nog bij komen kijken. Maar dat was wel het moment dat ik besefte dat ik jarenlang had gebouwd op beloften met iemand anders.

Ik kon nu het heft in eigen handen nemen en iets voor mezelf opbouwen. Dan kon ik immers ook niet gekwetst worden door iemand die z’n beloftes niet nakwam. Maar goed, sparen zet geen zoden aan de dijk, dus zo ontstond het idee van beleggen, ook omdat ik twee vriendinnen heb die hier zeer actief en succesvol in zijn.”

Brengt beleggen ook spanningen met zich mee?

„Het is natuurlijk wel zo dat hoe onzekerder je leven, hoe fijner sparen voelt. Alleen: je inkomen groeit er niet hard van. Met mijn beleggingsapp heb ik dagelijks inzicht en overzicht. Ik beleg zo breed mogelijk en spreid daarmee het risico. Daardoor voelt het relatief veilig. En ik houd van het gevoel van autonomiteit. Dat heb ik echt nodig. Ik ben echt nog een groentje en lerende op het gebied van beleggen, maar ik wil een voorbeeld zijn voor mijn dochter. Het voelt goed om mijn eigen boontjes te blijven doppen en financiële rust te creëren, ik hoop dat ik haar kan inspireren.”

Wat vind je nu van je financiële situatie?

„Eerlijk is eerlijk: het vraagt ontzettend veel focus, en soms vind ik het hartstikke lastig dat ik alles financieel moet doordenken. Maar de vrijheid die ik voel nu ik zélf de regie over mijn geld heb, is onbetaalbaar. Dat voelde ik vroeger, als fiscaal partner, niet. Het kostte weliswaar tijd om me erin te verdiepen, maar met resultaat, want ik heb een simpele app waarmee ik alles overzie en daardoor geen kopzorgen en veel overzicht.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld heb ik een spaardoel van 375 euro per maand op mijn pensioenrekening. Het leven is duur, en na de relatiebreuk heb ik veel moeten investeren in een mediator, diverse kindbehartigers, allerlei advocaatkosten, een nieuwe woning en mijn mentale en fysieke gezondheid. Ik moest letterlijk opnieuw ‘leren’ leven en deed dat met name met behulp van een scheidingscoach.

Ook heb ik met mijn dochter veel familie en vrienden in het buitenland opgezocht. Dat hielp om mezelf weer even te helpen herinneren aan waar ik vandaan kom en het maakte mijn kind duidelijk dat ze onderdeel is van een grote familie die wereldwijd verspreid is. Kortom, het was me alles waard om bij mezelf terug te komen. Ik denk dat dat me zomaar 20 tot 30K heeft gekost, inmiddels zonder enige vorm van spijt.

Ook daarom ben ik gaan beleggen: om kapitaal te blijven genereren. Daarnaast spaar ik wanneer ik kan nog extra voor mijn dochter op haar eigen spaarrekening. Kosten zoals piano- en danslessen gaan van de kindrekening die ik met haar vader heb. Wat daar op staat, zeg ik liever niet, want daar is hij ook mede-eigenaar van.”

Heb je schulden?

„Ik heb een leaseauto die me 430 euro per maand kost, dus technisch gezien is dat een schuld. Daar baal ik wel van: destijds had ik een baan waarvoor ik een auto nodig had, maar inmiddels woon ik weer in Amsterdam en kan ik op de fiets en tram naar mijn werk. Die 430 euro drukt nu wel op mijn vermogen, aangezien ik het niet kan sparen of beleggen. Helaas loopt het leasecontract nog een paar jaar en is afkopen een dure grap, dus hij staat nu ter overname op een website – als iemand interesse heeft, laat het dan vooral weten, haha. Ook staat er nog een factuur open van de psycholoog die me hielp weer aan het werk te gaan na de scheiding, die ik deze maand moet voldoen, maar dat is geen BKR-registratie.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Nou, die leaseauto dus. Ook zou ik meer dingen willen doen in mijn vrije tijd die géén geld kosten. Op zaterdag naar de duinen rijden om te gaan wandelen, bijvoorbeeld. Of naar het park of bos. En vooral niet steeds die kleine ‘sociale’ uitgaven, zoals een koffie op het station – heb ik alweer zes euro uitgegeven vóór negen uur ’s ochtends, terwijl er op het werk een koffiemachine staat.”

Wat is je beste financiële tip?

„Voor mijn werk spreek ik veel vrouwen van rond de 25 jaar die stuk voor stuk hartstikke intelligent zijn, maar nog niet bezig zijn met geldzaken en hun vermogen. En begrijp me niet verkeerd: ik ontdekte het óók pas toen ik mezelf erin moest gaan verdiepen. Mijn tip is dus om dat vooral ook te doen. Wees daarnaast niet te bang om te beleggen en zoek een manier die bij je past. Voor mij moest het simpel én saai zijn zonder afleidingen waardoor ik kan afhaken, dat heb ik nu met die app. Kortom: het is nooit te laat om te beginnen – daar ben ik denk ik wel het perfecte voorbeeld van.”

