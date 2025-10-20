Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘20.000 euro spaargeld in één klap verdampt’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Sanne (38), die haar spaargeld in één klap zag verdampen.

Naam: Sanne (38)

Beroep: projectmanager bij een marketingbureau

Woonsituatie: single, huurappartement

Netto-inkomen: ongeveer 2900 euro per maand

De Spaarrekening van Sanne

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er stond ongeveer 20.000 euro op. Een bedrag waar ik lang voor heb gespaard, elke maand een beetje. Tot afgelopen week.”

Wat is er gebeurd?

„Ik was al een tijdje aan het kijken voor een andere auto. Mijn huidige is niet stuk, maar wel aan vervanging toe – ik moest net iets te vaak naar de garage. Eerst keek ik naar een nieuwe, maar ik kwam er al snel achter dat dat boven de 50.000 euro kost. Ja doei, niet dus. Niet voor iets wat alleen maar in waarde daalt. Ik besloot naar een tweedehands exemplaar te kijken, bezocht een dealer en kreeg een inruilvoorstel van 10.000 euro voor mijn huidige auto. Minder dan ik zou willen, maar ik voelde me er best goed over.”

Dit verhaal krijgt nog een staartje…

„Ja. Letterlijk op de terugweg van die dealer schampte ik een paaltje in een krap straatje. Dikke schade aan de zijkant. Echt ruk. Geen dramatisch ongeluk, maar wel genoeg om die inruilwaarde flink omlaag te halen – áls ze hem überhaupt nog willen, want ik ben nog niet teruggegaan, het is echt afgelopen week gebeurd. Dus nu moet ik waarschijnlijk zelf de schade laten maken én alsnog geld bijleggen voor die nieuwe (tweedehands) auto. Mijn spaarrekening is straks dus grotendeels leeg. En dat vind ik zó zonde.”

Dat is stevig balen.

„Ik had dat geld liever voor iets leukers gebruikt, of gewoon laten staan voor noodgevallen. Alleen is dit nu een soort noodgeval.”

Wat vind je verder van je financiële situatie?

„Normaal gesproken prima. Ik verdien goed, heb geen schulden, leef niet boven mijn stand. Maar dit laat wel zien hoe snel je spaargeld kan verdampen als er iets tegenzit.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ongeveer 400 euro. Soms wat meer, als ik bijvoorbeeld een bonus krijg of iets dergelijks.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Heel af en toe. Meestal voor grote dingen zoals vakanties of een nieuwe laptop, maar zeker niet voor dagelijkse dingen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Boodschappen. En ongemerkt ook best veel aan kleine, onzinnige dingen. Een koffie to go, een afhaallunch. Kleine bedragen van 5 à 10 euro per keer, maar doe dat wekelijks en je zit zo op de 50 euro per maand en 600 euro per jaar.”

Wat zou je aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou meer marge willen, zodat zo’n tegenvaller niet meteen zo’n groot gat slaat.”

Wat is je beste financiële tip?

„Laat je niet verleiden tot het kopen van nieuwe spullen als een tweedehands exemplaar ook prima volstaat. En prent jezelf in: een buffer is geen luxe, het is noodzaak. Ook al doet het pijn om ’m te moeten gebruiken.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

