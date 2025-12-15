Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Hanneke (48): ‘Met 150K spaargeld voelt het alsof ik het goed heb geregeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Hanneke (48) spaart een paar duizend euro per maand, maar investeert ook in vastgoed en beleggingen.

Naam: Hanneke (48)

Werk: ondernemer

Woonsituatie: getrouwd, koopwoning, twee kinderen

Netto inkomen: „Ongeveer 18.000 euro per maand, op basis van mijn jaaromzet.”

De Spaarrekening van Hanneke

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Qua spaargeld zit ik op ongeveer 150.000 euro, maar daarnaast heb ik ook nog geld in aandelen en vastgoed – zo’n 200.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Nee, vind ik echt balen. Haha, dat is natuurlijk een grapje. Ik ben er zeker blij mee, maar ik denk er eerlijk gezegd niet heel bewust over na. Onze investeringen zijn redelijk verspreid – beleggen, sparen, vastgoed… dat laatste vind ik prettig omdat het zekerheid geeft voor later. Stenen verliezen hun waarde niet, dat idee. Overall voelt het alsof mijn man en ik het als volwassenen gewoon goed hebben geregeld.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Goed en stabiel, dus.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Zo’n 1500 euro per maand voor mijn pensioen. Verder moet ik maandelijks altijd een flinke som aan belasting betalen, maar er blijft zeker wel geld over om te sparen – meestal zetten mijn man en ik samen zo’n 2000 euro opzij. Al heb ik alsnog het idee dat ik meer zou moeten sparen.”

Waarom?

„Een gevoel van veiligheid, denk ik? En de spaar-inborst van mijn ouders zal ook wel meespelen, zij gaven alleen het hoognodige uit.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, al probeer ik dat zo min mogelijk te doen, anders is dat hele sparen kansloos – dan ga je eerst heel stoer een smak geld opzij zetten, om het er vervolgens weer af te halen. Lukt niet altijd hoor. Zo gaan we volgende zomer naar Amerika en dat kost gewoon centen. We hebben overigens wel een aparte spaarrekening voor die reis geopend, maar meer voor onze kinderen – ik wil dat ze zien dat zo’n reis niet normaal is en dat je ervoor moet sparen.”

Heb je schulden?

„We hebben een hypotheek, maar verder geen schulden. Dus daar maak ik me geen zorgen over.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan boodschappen, vooral omdat ik van gemak hou. Ik kies bijvoorbeeld altijd voor voorgesneden groenten in plaats van dat ik zelf met een andijvie of prei aan de slag moet. Maar ja, daar betaal je wel een prijs voor. Daarnaast zijn er uitgaven die gewoon moeten, maar waar ik me aan erger: verzekeringen, energie, benzine. Wel nodig, niet leuk. O, en de Postcodeloterij. Een lot is maar 16 euro per maand, maar het voelt wel als verplichte uitgave. Ik zou er het liefst mee willen stoppen, maar dat kan ik echt niet – stel dat mijn buren hem dan wel winnen?”

Je hebt kinderen, daar gaat ongetwijfeld ook geld naartoe.

„Absoluut, en het helpt niet dat zij nogal wensen hebben – en ik geen ruggengraat. Dan vraagt de oudste om 4 euro om een online aankoop te doen voor een of ander computerspel. We hebben de regel dat hij zijn zakgeld niet mag uitgeven aan online troep, maar dan krijgt hij het alsnog van mij. Ook zoiets levensgevaarlijks: met mijn dochter naar de Action gaan. Je hoeft er maar iets voor een paar euro te hebben, maar gaat altijd 40 euro lichter weer weg. Omdat ze zo graag die dansende kerstman in een glazen bol wilde, of lipgloss, of het zoveelste schriftje.

Winkelen in de Zara gaat precies zo: uiteindelijk zeg ik overal ‘ja’ op en ga ik 350 euro armer de deur uit. Soms denk ik: dit kind kan echt met minder, maar aan de andere kant vind ik samen shoppen ook gewoon leuk.”

Koop je ook zoveel voor jezelf?

„Niet zo vaak, maar wel steeds meer. Al koop ik meestal dingen via Vinted, en dan vooral nieuwe sportkleding, dus met het kaartje er nog aan. Ik hou van dure sportmerken en kan gelukkig worden van iets wat nieuw 80 euro kostte, maar waar ik slechts een tientje voor afreken.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik heb weinig te klagen. Ha, ik zou alleen willen dat mijn man wat zuiniger was. Soms krijg ik een hoge creditcardrekening en denk ik: waar is dit in vredesnaam aan opgegaan? Of dan komt hij na een werkreis thuis met een nieuwe koffer die eerst 2000 euro kostte en nu ‘maar’ 1000 euro. Een koopje, noemt hij dat, want ‘1000 euro bespaard’. Ik vind het vooral als vrouwenlogica klinken. Of een midlifecrisis, dat kan ook.”

Wat is je beste financiële tip?

„Keihard werken, dat doe ik zelf namelijk ook. Soms tot ongenoegen van mijn kinderen. Mijn dochter klaagt weleens dat ik zoveel werk, en dat ze even een halfuurtje wil ‘plannen’ om over haar feestje te praten. Dat klinkt heel ontaard, maar let wel: haar feestje is pas over een halfjaar en ze wil er élke dag een halfuur over praten. Wat ik soms ook doe, maar niet dagelijks. Daarnaast maak ik zo’n feestje mogelijk door hard te werken, er daar staat nou eenmaal iets tegenover. Dat harde werken past ook bij me. Ik ga er goed op, ben trots op het gevoel iets te bereiken. Als ik minder zou werken, zou ik alleen maar onrustiger worden.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

