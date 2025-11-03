Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening van Monique: ‘De verwarming gaat pas aan bij 18 graden’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week in De Spaarrekening: Monique (31) bespaart op dingen als boodschappen en energie. „De verwarming gaat pas aan bij achttien graden.”

Naam: Monique (31)

Werk: Communicatieadviseur

Woonsituatie: samenwonend met haar vriend

Netto salaris: 2800 euro per maand

De Spaarrekening van Monique

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Nu zo’n 6200 euro. Ik weet dat het geen gigantisch bedrag is, maar als buffer voelt het veilig genoeg. Er kan een keer iets stuk gaan, zeg maar. Bovendien had ik twee jaar geleden nog geen 1000 euro achter de hand, dus ik ben nu al enorm blij met dit verschil.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Twee jaar geleden kreeg ik een andere baan die beter betaalde én ging ik samenwonen, dus ben ik ook financieel bewuster geworden. Ik heb nu niet het gevoel dat ik geld tekort kom, maar let wél goed op. Sparen, dus. Klinkt verstandig en ietwat saai, maar ik zie het juist als een soort spelletje. Ik vind het leuk om te zien hoe ver ik kan komen door bewuster met geld om te gaan.”

Hoeveel spaar je nu per maand?

„Tussen de 200 en 300 euro. Ik maak dat direct over zodra mijn salaris binnenkomt, zo ‘voel’ ik er niks van. Verder hou ik alles bij in een Excel-sheet: mijn vaste lasten, boodschappen, energie, zelfs kleine uitgaven. Het klinkt misschien overdreven, maar het geeft me controle.”

Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Bespaar je bijvoorbeeld veel op energie?

„Ha, dat is bijna een soort sport geworden. Onze energierekening was eerst 180 euro per maand, nu nog maar 115 euro. In de praktijk betekent het wel dat ik de verwarming tot op heden nog niet heb aangezet – en dat ga ik pas doen als het binnen 18 graden wordt. Tot die tijd loop ik rond in drie lagen kleding, dikke sokken en een fleecevest. ’s Avonds zitten mijn vriend en ik onder een dekentje op de bank met een kop koffie. Hij klaagt soms dat ons huis net een iglo is, maar vindt het ook knap dat we daarvoor kunnen besparen. En je went er vanzelf aan, vind ik.

Verder hebben we overal tochtstrips geplakt, een waterbesparende douchekop en gebruik ik de droger alleen nog voor beddengoed. Ik check mijn slimme meter wekelijks en als ik zie dat ons verbruik omlaag gaat, voelt dat als winst – het werkt een beetje verslavend, haha.”

En hoe bespaar je op boodschappen?

„Door aanbiedingen te scannen en gebruik te maken van cash-backapps. En als iets in de bonus is, koop ik groot in, vooral houdbare dingen als wasmiddel en toiletpapier. Zo bespaar ik zeker 30 euro per week – is weer 120 euro per maand. Ook maak ik een weekmenu. Door vooraf te bepalen wat we eten, doen we geen impulsaankopen én hoeven we niks weg te gooien. Vis en vlees wissel ik af met vegetarische gerechten, dat scheelt ook in de kosten.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Soms, als er iets stukgaat of voor een vakantie – al heb ik daar een apart spaarpotje voor. Maar ik denk er wél altijd goed over na voordat ik iets terugboek, anders komt de klad erin.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Alleen mijn studieschuld, nog zo’n 9000 euro. Ik betaal maandelijks netjes af en maak me er niet echt zorgen over, want ik heb een plan en houd mijn financiën goed bij. Bovendien hoort die studieschuld nou eenmaal bij mijn generatie. Het is dus niet vreemd om zo’n bedrag in het rood te staan.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Etentjes met vriendinnen, er zijn maanden dat ik daar 120 euro aan uitgeef. Dat kan best minder. In mijn huidige ‘bespaarmodus’ zou ik bijvoorbeeld ook thuis met vriendinnen kunnen afspreken. Mijn koffiemachine maakt minstens zulke lekkere cappuccino’s als in het zoveelste koffietentje. Al vind ik het te gezellig om helemaal los te laten en wil ik ook gewoon kunnen leven. Maar dat kán juist ook, door op andere dingen wat meer te besparen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Nee, al vindt mijn vriend dat ik minder streng voor mezelf moet zijn, met die verwarming enzo. Dan roept hij dat we het hartstikke goed hebben samen en dat ik doorsla. Heeft ie wel gelijk in hoor, het is ook weleens fijn om niet na te hoeven denken over geld. Maar ik denk alsnog dat ik deze leefstijl niet meer zo makkelijk loslaat, haha.”

Wat is je beste financiële tip?

„Je bent geen gierige vrek als je bespaart op dingen, maar juist slim. Je hebt er immers profijt van! Schrijf op wat er in en uit gaat, zodat je weet waar je invloed op hebt. En begin klein, met een doel. Voor je het weet, zie je dat het werkt. En dat motiveert enorm.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

