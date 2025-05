Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Ik heb 24.000 euro spaargeld’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: Sergio (23), die 24.000 euro aan spaargeld heeft.

Naam: Sergio (23)

Studie: Communicatie aan een hogeschool

Netto inkomen: gemiddeld rond de 1000 en 1200 euro per maand, door een combinatie van weekendwerk, losse freelanceklussen en vakantiewerk

Woonsituatie: thuiswonend.

De Spaarrekening van Sergio

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment ongeveer 24.000 euro – ik hou het vrij goed bij. Het is geld dat ik de afgelopen jaren bij elkaar heb gespaard door veel te werken. Ik begon al op mijn 15e als vakkenvuller in de supermarkt, maar heb ook in de horeca gewerkt, achter de bar gestaan op evenementen en festivals en werkte later als bezorger. Sinds een tijdje doe ik ook nog freelance werk in video en communicatie. Alles bij elkaar heeft me dat een aardig bedrag opgeleverd.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, heel erg. Het geeft me rust en een gevoel van zekerheid. Ik hoef niet meteen in paniek te raken als er onverwachts iets gebeurt – al hoef ik me nog niet druk te maken om dingen als een kapotte wasmachine of auto, aangezien ik nog thuis woon, haha. En ik vind het ook gewoon prettig dat ik het zelf heb opgebouwd, zonder hulp of toeval.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik ben er blij mee. Doordat ik nog thuis woon, kan ik heel veel sparen. Dat doe ik vooral met het idee om straks een financiële buffer te hebben. Voor als ik een huis wil kopen, bijvoorbeeld, of in een eigen bedrijf kan investeren. Wat het precies gaat worden weet ik nog niet, maar ik wil de keuze hebben voor als dat moment wel komt.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld tussen de 600 en 800 euro. Ik werk in het weekend en doe dus ook freelance werk naast mijn studie, dus er komt redelijk wat binnen. En van alles wat ik verdien, gaat standaard een flink deel direct naar mijn spaarrekening.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Bijna nooit. Alleen voor grotere uitgaven, zoals een vakantie of als m’n laptop kapot is – maar dat zijn uitzonderingen. Gewone uitgaven probeer ik van mijn lopende rekening te betalen, zodat die spaarbuffer blijft groeien.”

Heb je nog schulden?

„Nee, zelfs geen studielening. Mijn ouders hebben deels geholpen met collegegeld en de rest betaal ik zelf. Het is soms even aanpoten, maar ik hecht weinig aan materiële zaken. En ik hoef ook niet elke week te stappen of uit eten te gaan – een biertje in de achtertuin is ook prima. Ik ben heel blij dat ik het zo kan doen.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan kleine aankopen die optellen: tech-accessoires, kleding, soms spullen die ik uiteindelijk nauwelijks gebruik. Niet wereldschokkend, maar als ik m’n afschriften terugkijk en alles bij elkaar optel, zit je zo weer op de 50 of 100 euro. Dan denk ik wel: dat geld had ook op m’n spaarrekening kunnen staan.”

Wat zeggen je vrienden over je spaarmentaliteit en het feit dat je nog thuis woont?

„Ze vinden het meestal wel knap. Sommigen maken er grapjes over, hoor. Dat ik als een monnik leef, of ze vragen wanneer ik nou eens uit huis ga. Maar over het algemeen zijn ze eerder onder de indruk dan kritisch. Echt gierig vinden ze me ook niet, denk ik. Ik sla ook echt niet elke uitnodiging af, maar ga wel bewuster met geld om dan de meeste mensen in mijn omgeving.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Misschien zou ik wat vaker iets aan mezelf kunnen uitgeven, of spontaner zijn met geld. Maar eerlijk gezegd vind ik dat dat spaargeld me nu meer oplevert qua rust, dan dat ik blij wordt van een extra etentje. Dat is het me gewoon niet waard, dus voorlopig laat ik het zoals het is.”

Wat is je beste financiële tip?

„Begin zo vroeg mogelijk met sparen, ook al is het maar een klein bedrag. En zorg dat sparen automatisch gaat, zodat je er niet steeds bewust over hoeft na te denken. Als het normaal voelt, merk je niet eens dat je het doet – en groeit het vanzelf.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

Benieuwd naar meer spaarverhalen van andere lezers? Deze voorgaande edities van Metro’s wekelijkse rubriek De Spaarrekening zijn favoriet onder onze lezers:

Ook jouw spaarverhaal delen? Meld je aan! Naam (verplicht)

Leeftijd (verplicht)

E-mailadres (verplicht)

Telefoonnummer

Studie of beroep (verplicht)

De gegevens die je invult zullen nooit worden gedeeld en worden enkel gebruikt om contact op te nemen voor de rubriek.

Vorige Volgende

Reacties