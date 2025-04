Deel dit artikel: Share App Mail Pin

De Spaarrekening: ‘Elke zes weken ruim 200 euro voor mijn uiterlijk’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 43-jarige Giselle, die veel geld uitgeeft aan haar uiterlijk, maar daardoor weinig spaart.

Naam: Giselle (43)

Beroep: commercieel medewerker binnendienst

Netto-inkomen: 2450 euro

Woonsituatie: Gescheiden, huurwoning

De Spaarrekening van Giselle

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment? Iets meer dan 3500 euro. Dat is niet per se weinig, maar ik zou graag willen dat het bedrag wat harder groeide.”

Ben je wel blij met wat je nu hebt?

„Mwoah. Het voelt niet alsof ik écht aan het sparen ben. Meer alsof ik af en toe wat geld parkeer tot ik het weer nodig heb voor iets. En meestal is dat ‘iets’ mijn uiterlijk, eerlijk gezegd.”

Wat vind je van je financiële situatie?

„Ik red het op zich prima. Ik betaal mijn rekeningen op tijd, kom niks tekort. Maar ik zou wel willen dat ik minder geld uitgeef aan dingen die niet noodzakelijk zijn. Tegelijkertijd merk ik dat ik ouder word. Ja, ik wéét dat 43 jaar relatief gezien nog hartstikke jong is, maar ik heb een grijze uitgroei van hier tot ginter en wil ook mijn verdere uiterlijk goed verzorgen. Mijn handen met mooie gelnagels en, nu het zomer wordt, moeten mijn voeten er ook tiptop uitzien. Komt misschien ook omdat ik sinds twee jaar weer single ben: heb ik een date, dan wil ik goed voor de dag komen. Maar haren en (teen)nagels groeien, dus ik zit daardoor wel elke zes weken bij de kapper, pedicure en manicure.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Gemiddeld 100 tot 150 euro. Maar als er een dure maand tussen zit – wat al snel zo is, helemaal als ik nog wat etentjes gepland heb staan of op vakantie ga, dan lukt dat niet. En dan haal ik ook weer geld van mijn spaarrekening af. Bijvoorbeeld voor de kapper (140 euro), pedicure (40 euro), nagels (50 euro), of een nieuwe huidbehandeling die ik ‘even wil proberen’. Ook zoiets: massages. Dat zie je niet meteen aan iemands uiterlijk af, maar lékker en ontspannend is het wel. Soms voelt het alsof ik spaargeld opbouw, puur om het daarna weer aan mezelf uit te geven.”

Heb je daarnaast nog schulden?

„Ik heb nog een klein beetje studieschuld, zo’n 2000 euro. Het is nog maar zo weinig en ik betaal het keurig af, dus daar maak ik me geen zorgen om.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Nou ja, wat ik al zei: dat persoonlijke onderhoud. Doodzonde, maar ik zie er frisser uit én voel me beter over mezelf. Zonder een beetje hulp sprankelt het allemaal toch net een beetje minder.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou willen dat ik wat meer spaar, en dat ik kritischer word over m’n uitgaven. Met mijn ex-partner stond ik op het punt een huis te kopen toen onze relatie klapte. In mijn eentje kon ik het niet betalen, maar ik hoop in de toekomst nog wel een huis te kunnen kopen. Al voelt het ook als een onmogelijke opgave met die huidige woningmarkt. Plús het feit dat ik niet heel fanatiek aan het sparen ben. Soms denk ik: ‘Had ik dit écht nodig, of voelde het gewoon goed op het moment?’ Maar tegelijkertijd vind ik het lastig om minder aan mezelf uit te geven, ik wil daar ook niet op ‘bezuinigen’.”

Wat is je beste financiële tip?

„Geef geld uit aan dingen waar je je écht beter door voelt – maar weet ook wanneer het genoeg is. Als je een volle spaarrekening wil, moet je af en toe ‘nee’ zeggen tegen die extra behandeling. Ha, al zeg ik dit dus vooral tegen mezelf.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

