De Spaarrekening: ‘Onze hond brengt meer kosten met zich mee dan gedacht’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen.

Deze week in De Spaarrekening: de 39-jarige Ines, die minder goed kan sparen sinds ze een hond heeft.

Naam: Ines (39)

Beroep: Parttime onderwijsassistent op een basisschool

Netto maandsalaris: Ongeveer 1850 euro

Woonsituatie: Woont samen met haar vriend en twee zoons in een rijtjeshuis.

De Spaarrekening van Ines

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat nu 4.200 euro op. Dat is een stuk minder dan ik zou willen, omdat er de laatste tijd altijd wel iets onverwachts tussenkomt. We proberen normaal gesproken een buffer van 6000 euro aan te houden, maar door enkele grote uitgaven, waaronder onverwachte dierenartskosten voor onze hond Buddy, is dat niet gelukt.”

Zorgt dat voor stress?

„Het voelt vooral krap. We komen wel rond, maar er blijft weinig over om te sparen voor grotere doelen, zoals een tweede auto – iets wat steeds praktischer begint te worden door de late werktijden van mijn man, en ik die de kinderen naar hun (sport)clubjes moet brengen. We willen kortom graag wat extra’s opzij zetten, maar door de kosten voor Buddy lukt dat niet altijd. Hij is een belangrijk onderdeel van ons gezin, maar hij heeft wel behoorlijk wat medische zorg nodig gehad.”

Hoe kwam dat?

„Vorig jaar moest hij aan zijn enkel worden geopereerd en ook zijn recente ziekte – koorts en medicijnen – heeft ons flink wat gekost. Het was net tijdens het weekend, waardoor we ook nog eens naar de spoedpost moesten. Bij elkaar kwamen de kosten neer op een slordige 4000 euro. Dat komt vaak op momenten dat het ons niet zo goed uitkomt en dan moeten we toch geld van onze spaarrekening halen.”

Hoeveel spaar je nu per maand?

„We proberen 300 euro per maand opzij zetten, maar dat lukt de laatste tijd dus zelden.”

Heb je daarnaast nog schulden? Maak je je zorgen over die schuld?

„We hebben gelukkig alleen een hypotheek, geen andere leningen of creditcardschulden. Daarover heb ik dus geen zorgen, maar die onverwachte dierenartskosten maken het vooral moeilijker om onze spaardoelen te behalen. Dat bezorgt me de nodige hoofdpijn.”

Waar geef je meer geld aan uit dan je eigenlijk zou willen?

„Aan Buddy, eerlijk gezegd. Ik voel me best schuldig om dat zo te zeggen, want wij wilden zélf een huisdier. Maar we wilden hem ook gewoon een goed leven geven, in plaats van telkens weer aan te kloppen bij de dierenarts. Zo hadden we het niet bedacht toen hij als puppy bij ons kwam.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ja, ik zou heel graag wat meer ruimte willen om te sparen, zonder dat alles telkens opgaat. Het zou fijn zijn als we een stabieler financieel plaatje zouden kunnen creëren, zodat we meer ademruimte hebben.”

Wat is je beste financiële tip?

„Als je een huisdier overweegt, zet dan goed op een rij wat het je echt gaat kosten. Je krijgt onvoorwaardelijke liefde terug van zo’n beestje en dat is niet in geld uit te drukken. Maar je geld gaat niet alleen maar op aan voer en speeltjes. Ook medische zorg, verzekeringen en rekeningen horen erbij – het is belangrijk om je dat te realiseren.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

