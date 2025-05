Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Massale zoekactie naar vermiste Jeffrey en Emma, politie vreest voor hun levens

Er wordt druk gezocht naar de vermiste kinderen Jeffrey (10) en Emma (8), maar dat heeft vooralsnog niet geleid tot een concrete aanwijzing. Volgens de politie verkeren de kinderen in levensgevaar.

De twee kinderen zijn zaterdagmiddag uit Beerta meegenomen door hun vader (67). Zijn auto, een grijze Toyota Avensis, werd kort daarna voor het laatst gezien in de buurt van de A7 in Winschoten. De politie zegt dat onduidelijk is in welke richting ze zijn vertrokken. Dat kan ook Duitsland zijn geweest. Er is daarom intensief contact met de Duitse politie. Voor de kinderen is zondagmiddag een Amber Alert uitgegaan.

De politie zegt te vrezen voor het leven van Jeffrey en Emma. Er zijn volgens de politie aanwijzingen dat hun vader zichzelf en de kinderen van het leven wil beroven. „Dat vermoeden we onder meer omdat er een brief is gevonden die door de verdachte is geschreven. Deze brief geeft aanleiding om te denken dat de kinderen in levensgevaar verkeren. Daarom zijn we met heel veel mensen naar Jeffrey en Emma op zoek.”

Familie enorm ongerust

De familie van Jeffrey en Emma is enorm ongerust over het welzijn van de kinderen. Ondanks de radeloosheid en de wanhoop houden ze hoop, zeggen ze via een boodschap verspreid door de organisatie Namens de Familie.

Het zijn zeer spannende en bewogen dagen, zegt de familie. Ze vragen iedereen dan ook om terughoudend te zijn als het gaat om het benaderen van vrienden en familieleden.

„Ze putten steun uit alle lieve reacties die zij hebben mogen ontvangen en waarderen het zeer dat veel mensen helpen met het zoeken naar Jeffrey en Emma.”

De zoektocht naar Jeffrey en Emma

Sporenonderzoek in de Carel Coenraadpolder bij het Groningse Finsterwolde heeft gisteren niets opgeleverd. De politie zocht in de polder na tips die ze had ontvangen. In de polder waren bandensporen gevonden die naar het water leiden. Er is onderzoek gedaan en op het water is gezocht met sonarboten, maar de vermiste kinderen zijn nog niet aangetroffen.

Sinds gistermiddag staat er een punt van Coördinatie Platform Vermissing (CPV) langs de Hoofdweg in het dorp in de gemeente Oldambt. Het burgerinitiatief, dat eerder onder meer een zoektocht naar de vermiste Yoran organiseerde, werkt samen met de politie en stemt af met het Veteranen Search Team, dat ook in het gebied is. „We willen voorkomen dat mensen ongecoördineerd het gebied in gaan en willen dat het zoeken veilig gebeurt. Als er iets wordt gevonden, wordt zo nodig de politie ingelicht.”

Er hebben zeker hebben zeker 220 mensen rond de Groningse gemeente Oldambt gezocht, zegt CPV. Vanuit de auto konden mensen registreren waar camera’s hangen of bandensporen zijn, wandelaars en fietsers zochten op kleinere paden en in bosrijk gebied.

‘Als we nu zoeken, maken we nog kans’

CPV wees vrijwilligers een gebied van 500 bij 500 meter toe om met auto, fiets of lopend te doorzoeken. De vrijwilligers kwamen veelal uit omliggende plaatsen. „De aanleiding is heel droevig, maar het geeft wel een gemeenschapsgevoel”, zegt een bewoner uit Finsterwolde.

De organisator waarschuwde mensen „dat ze iets kunnen aantreffen dat niet zo fraai is, daarom is de minimumleeftijd ook 18 jaar”. „Je houdt daar rekening mee”, zeggen Femmy en Cora Roseboom. Reden dat ze hun 16-jarige zoon die graag had meegezocht, thuis hebben gelaten. „Als we nu zoeken, maken we nog een kans”, hopen de vrouwen uit Beerta. Ook Marjan uit Finsterwolde „wil iets doen”, zij gaat vanuit de auto op zoek.

Ook een stel dat zowel de broer en zus als de ouders kent, vindt het prettig iets te kunnen doen. De kinderen zaten eerder op dezelfde school als hun eigen kind. Met een geel hesje en blauwe prikker gingen ze langs het water en door het hoge gras in de buurt van hun huis, op zoek naar vertrapt gras of verdachte plekken.

De zoektocht van de vrijwilligers heeft nog niet tot concrete aanwijzingen geleid. Na overleg met de politie wordt besloten of de burgerzoektocht vandaag opnieuw wordt gehouden.

