Dit gebeurt er als je te laat bent met je belastingaangifte

Bijna iedereen in Nederland is verplicht om jaarlijks aangifte inkomstenbelasting te doen. Je belastingaangifte moet uiterlijk 1 mei binnen zijn bij de Belastingdienst. Maar wat gebeurt er eigenlijk als je te laat bent met je belastingaangifte? Metro legt het hier uit.

Elk jaar kun je tussen 1 maart en 1 mei belastingaangifte doen, hiervoor ontvang je een uitnodiging van de Belastingdienst. Aan de hand van de aangifte kan de Belastingdienst berekenen of je te veel of te weinig belasting hebt betaald.

Wanneer hoef je geen belastingaangifte te doen?

Niet iedereen hoeft deze aangifte te doen: alleen als je geen uitnodiging krijgt en zeker weet je dat niks hoeft te betalen, hoef je geen aangifte te doen. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als je een te laag inkomen hebt uit alleen AOW en verder geen spaargeld of andere inkomsten hebt.

Als je van tevoren al weet dat het je niet gaat lukken om de deadline van 1 mei te halen, dan kun je online om uitstel vragen. De Belastingdienst geeft je dan meer tijd om je gegevens te verzamelen of hulp te regelen. Het is wel belangrijk dat je dat vóór 1 mei aanvraagt, anders krijg je hier geen akkoord op.

Wat gebeurt er als je te laat bent met je belastingaangifte?

Is het je niet gelukt om vóór 1 mei aangifte te doen en ben je ook vergeten om uitstel aan te vragen? Dan ontvang je in eerste instantie een herinnering van de Belastingdienst. In deze brief staat dat je alsnog aangifte moet doen en wat hiervoor de deadline is. Reageer je niet op deze herinnering? Dan krijg je een aanmaning. Dit is een officiële waarschuwing waarin je wordt gesommeerd om binnen 10 je aangifte bij de Belastingdienst te regelen, gerekend vanaf de datum die op de aanmaning staat.

Heb je na deze aanmaning nog steeds geen belastingaangifte gedaan? Dan staat je een fikse verzuimboete van 469 euro te wachten. De Belastingdienst gaat er op dat moment namelijk vanuit dat je bewust geen aangifte doet. Is dit niet de eerste keer dat je geen aangifte doet? Dan kan de boete zelfs oplopen tot 6709 euro. Daarnaast kan de uitbetaling van je toeslag(en) en je voorlopige aanslag inkomstenbelasting stopgezet worden.

Schatting van Belastingdienst

Doe je nog steeds geen aangifte? Dan neemt de Belastingdienst het over en maken zij een schatting van je inkomen en je vermogen. Hou er rekening mee dat deze schatting vaak onvoordelig uitvalt, omdat de Belastingdienst geen rekening houdt met aftrekposten of andere voordelen waar je recht op hebt. De kans is dan groot dat je meer belasting betaalt dan eigenlijk nodig is. Het is dus verstandig om het nooit zover te laten komen.

Jongeren met een bijbaan laten tot 600 euro liggen bij de Belastingdienst: zo zit dat.

