Jongeren met een bijbaan laten tot 600 euro liggen bij de Belastingdienst
Jongeren die een bijbaan in loondienst hebben of betaald stage lopen, laten mogelijk 600 euro liggen. Dat tipt de Belastingdienst. Hoe krijg je dat geld tóch op je rekening gestort?
De deadline voor het indienen van je belastingaangifte over 2025 is 1 mei 2026. Als je vóór 1 april 2026 aangifte doet, garandeert de Belastingdienst dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Je kunt ook uitstel aanvragen als je langer nodig hebt.
In de video hierboven zie je vijf fouten in je belastingaangifte waardoor je geld misloopt.
Jongeren met bijbaan laten tot 600 euro liggen
Juist scholieren en studenten met een bijbaan in loondienst kunnen mogelijk geld terugkrijgen. Er wordt namelijk vaak te veel loonbelasting ingehouden. In sommige gevallen moeten zij bijbetalen, maar dat komt volgens de Belastingdienst een stuk minder vaak voor.
De Belastingdienst stuurt brieven naar mensen die volgens hun gegevens mogelijk geld laten liggen. Maar ook mensen (ook onder de 18) die géén brief ontvingen, krijgen mogelijk geld terug. Checken kan dus zeker geen kwaad.
Gemiddeld krijgen jongeren van 15 tot en met 23 jaar met een bijbaan 600 euro terug. Ter vergelijking: als je moet werken voor dat geld, duurt het bijna 50 uur voordat je dit tegen een minimumuurloon van gemiddeld 11,76 euro hebt verdiend.
Controleren of je geld terugkrijgt, is meestal zo gepiept en gebeurt via de app Aangifte Inkomstenbelasting of via Mijn Belastingdienst. Om in te loggen, is een DigiD nodig. In de aangifte staan al veel gegevens ingevuld. Die hoeven alleen maar gecontroleerd te worden. Houd hiervoor de jaaropgave van de werkgever bij de hand. Na de check is meteen duidelijk hoeveel geld je terugkrijgt, nog vóór het versturen van de aangifte.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Deze antibiotica blijken voor flinke bijwerkingen te zorgen
- Consultant Tessa (27) draaide binnen vijf jaar een miljoen euro omzet en werkt nu 3,5 dag per week
- Deze vergoedingen laten mensen liggen voor mantelzorg
- Nederlanders kiezen deze zomer massaal voor betaalbare vakanties: dit zijn de populairste opties
- De Nederlandsche Bank waarschuwt: haal contant geld in huis en spreid je geld over banken