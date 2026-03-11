Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Jongeren met een bijbaan laten tot 600 euro liggen bij de Belastingdienst

Jongeren die een bijbaan in loondienst hebben of betaald stage lopen, laten mogelijk 600 euro liggen. Dat tipt de Belastingdienst. Hoe krijg je dat geld tóch op je rekening gestort?

De deadline voor het indienen van je belastingaangifte over 2025 is 1 mei 2026. Als je vóór 1 april 2026 aangifte doet, garandeert de Belastingdienst dat je vóór 1 juli bericht krijgt. Je kunt ook uitstel aanvragen als je langer nodig hebt.

In de video hierboven zie je vijf fouten in je belastingaangifte waardoor je geld misloopt.

Jongeren met bijbaan laten tot 600 euro liggen

Juist scholieren en studenten met een bijbaan in loondienst kunnen mogelijk geld terugkrijgen. Er wordt namelijk vaak te veel loonbelasting ingehouden. In sommige gevallen moeten zij bijbetalen, maar dat komt volgens de Belastingdienst een stuk minder vaak voor.

De Belastingdienst stuurt brieven naar mensen die volgens hun gegevens mogelijk geld laten liggen. Maar ook mensen (ook onder de 18) die géén brief ontvingen, krijgen mogelijk geld terug. Checken kan dus zeker geen kwaad.

Gemiddeld krijgen jongeren van 15 tot en met 23 jaar met een bijbaan 600 euro terug. Ter vergelijking: als je moet werken voor dat geld, duurt het bijna 50 uur voordat je dit tegen een minimumuurloon van gemiddeld 11,76 euro hebt verdiend.

💶 Betalingsproblemen onder jongeren Voor veel jongeren is een extra zakcentje meer dan welkom. Het aantal jongeren met betalingsproblemen groeit. Van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 27 jaar heeft 49 procent een financiële schuld. Dat komt onder meer door gretig gebruik van afbetaalapps als Klarna en Riverty.

Controleren of je geld terugkrijgt, is meestal zo gepiept en gebeurt via de app Aangifte Inkomstenbelasting of via Mijn Belastingdienst. Om in te loggen, is een DigiD nodig. In de aangifte staan al veel gegevens ingevuld. Die hoeven alleen maar gecontroleerd te worden. Houd hiervoor de jaaropgave van de werkgever bij de hand. Na de check is meteen duidelijk hoeveel geld je terugkrijgt, nog vóór het versturen van de aangifte.

