Minimumjeugdloon gaat omhoog in 2027: zoveel gaan jongeren per leeftijd extra verdienen

Jongeren tussen de 16 en 20 jaar gaan vanaf 2027 meer verdienen. Minister Hans Vijlbrief (Sociale Zaken) verhoogt per 1 januari de minimumjeugdlonen.

Daarmee voert hij een plan uit dat al door het vorige kabinet was ingezet.

Nieuw minimumloon voor jongeren

Het wettelijk minimumloon geldt nu vanaf 21 jaar en ligt op 14,71 euro per uur. Jongeren krijgen een percentage daarvan. Die percentages gaan flink omhoog:

16 jaar: van 34,5 procent naar 40 procent

17 jaar: van 39,5 procent naar 50 procent

18 jaar: van 50 procent naar 62,5 procent

19 jaar: van 60 procent naar 75 procent

20 jaar: van 80 procent naar 87,5 procent

Voor 15-jarigen verandert er niets: zij blijven op 30 procent van het minimumloon zitten.

Werkgevers draaien op voor hogere kosten

De loonsverhoging betekent dat werkgevers meer moeten betalen. Minister Vijlbrief erkent dat dit gevoelig ligt.

„Werkgevers vinden het nooit prettig als de kosten stijgen, maar wel als ze personeel kunnen krijgen”, aldus de minister na de ministerraad.

Ook bbl-studenten profiteren

Niet alleen werkende jongeren gaan erop vooruit. Ook mbo-studenten in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl) krijgen straks recht op het volledige minimumloon.

Daarnaast wordt er voor het eerst iets vastgelegd voor 15-jarigen in Caribisch Nederland. Zij gaan daar 55 procent van het lokale minimumloon verdienen.

Politieke discussie liep al langer

De Tweede Kamer wilde het minimumjeugdloon eigenlijk al in 2026 verhogen. Toenmalig minister Eddy van Hijum voerde dat plan toen nog niet uit. Wel kondigde hij in april 2025 al aan dat de verhoging eraan zat te komen. Met het besluit van Vijlbrief wordt dat nu definitief doorgezet.

Werkloosheid stijgt onder jongeren

Tegelijkertijd gaat werken voor jongeren niet altijd meer vanzelf. De werkloosheid stijgt namelijk vooral onder 15- tot 25-jarigen, bleek eind vorig jaar uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

In november 2025 waren er in totaal 408.000 werklozen in Nederland. Daarmee bleef het werkloosheidspercentage, net als in september en oktober, staan op 4 procent van de beroepsbevolking (15 tot 75 jaar). Tegelijk zag het CBS dat het aantal werklozen de afgelopen drie maanden licht opliep, met gemiddeld 2000 per maand.

Metro schreef eerder al dat steeds meer jongeren in de bijstand belanden.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

