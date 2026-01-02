Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Van lap vlees en een gehaktbal tot woonlasten: dit wordt allemaal duurder in 2026

Voor veel Nederlanders belooft 2026 opnieuw een duur of duurder jaar te worden. Voor vrijwel alle vaste lasten en dagelijkse uitgaven, gaan we meer betalen. Van wonen en energie tot vervoer, belastingen en boetes: Metro zet de belangrijkste financiële veranderingen op een rij, met de nadruk op wat het concreet kost en hoeveel duurder het wordt.

De woonlasten nemen toe, de boodschappen worden duurder. Voor een gehaktbal moet je meer betalen en voor zowel autorijden als het OV tast je diep in de buidel. En een postzegel? Die kost 1,40 euro inmiddels.

Woonlasten en gemeentelasten stijgen

De woonlasten stijgen op meerdere fronten. In de vrije huursector mogen verhuurders de huur per 1 januari verhogen met maximaal 4,4 procent. In de middenhuur (maandhuren tussen 900 en 1185 euro) kan de verhoging oplopen tot 6,1 procent. Een huur van 1000 euro kan daarmee ruim 60 euro per maand stijgen. In de sociale huursector geldt een maximum van 4,1 procent. Pas vanaf 1 jul mag dat door worden gevoerd.

Ook de gemeentelijke lasten lopen op, gemiddeld met 3,9 procent. Voor huiseigenaren betekent dit dat de totale woonlasten (OZB, riool- en afvalstoffenheffing) voor het eerst boven de 1000 euro per jaar uitkomen. Daarnaast stijgt de waterschapsbelasting: huishoudens met een koopwoning betalen gemiddeld 32 euro extra, terwijl alleenstaande huurders ongeveer 10 euro meer kwijt zijn.

Vleesprijzen verder omhoog

Vlees is nu al bijna een luxeproduct geworden, maar de prijzen lopen nog meer op. Rundergehakt, biefstuk en hamburgers gaan volgens brancheorganisaties flink in prijs stijgen. Al weten ze nog niet exact met hoeveel procent dan wel precies.

De oorzaak ligt vooral bij een afnemend aanbod, terwijl de vraag naar rundvlees hoog blijft. Door strengere stikstofregels verdwijnen veehouderijen, waardoor er minder runderen beschikbaar zijn. En die schaarste zorgt vervolgens voor hogere prijzen, die consumenten in de supermarkt en bij de slager betalen.

Postzegels worden opnieuw duurder: dit betaal je in 2026

Een brief of kaartje versturen is toch altijd een stuk persoonlijker dan een whatsappje. Maar ook dit kleine gebaar voor een geliefd, jarig of ziek familielid of kennis, wordt in 2026 opnieuw duurder. Postzegels gaan in prijs omhoog. Het is een relatief kleine verhoging, maar voor mensen die regelmatig post versturen, kan het op jaarbasis toch behoorlijk aantikken.

Hoeveel bedraagt de prijsstijging dan concreet? Vanaf 2026 stijgt de prijs van een postzegel voor een standaardbrief binnen Nederland van 1,31 euro naar 1,40 euro. Dat is een verhoging van bijna 7 procent. Voor een paar brieven per jaar is het verschil beperkt. Wie bijvoorbeeld veel kaarten verstuurt, zakelijke post heeft of administratieve post per brief regelt, merkt de stijging duidelijk in z’n portemonnee.

Energie: gas duidelijk duurder

Een ander duidelijk pijnpunt is de energierekening die opnieuw toeneemt. Gas wordt in 2026 duurder als gevolg van hogere belastingen en netbeheerkosten. Voor een gemiddeld huishouden betekent dit tientallen euro’s extra per jaar. Elektriciteit kan voor sommige huishoudens wel iets goedkoper uitvallen, maar per saldo zijn ze toch meer kwijt, door andere hogere kosten.

Ook de waterrekening stijgt, zoals je misschien wel hebt gemerkt. Bij Vitens, het grootste waterbedrijf in Nederland, komt er 9 cent per 1000 liter bij. Ook andere waterbedrijven, zoals WMD en Oasen, verhogen hun tarieven. Per huishouden gaat het om enkele euro’s per jaar. Daarnaast voeren telecombedrijven, waaronder Ben, Odido en Youfone, inflatiecorrecties door. Dat betekent dat klanten enkele euro’s extra per maand betalen voor mobiel bellen en internet.

Autorijden wordt duurder

Autorijden blijft onverminderd duur. De accijnzen op brandstof stijgen: benzine wordt ongeveer 5,5 cent per liter duurder, diesel 3,6 cent en LPG 1,3 cent. Ook elektrisch rijden wordt minder aantrekkelijk. De wegenbelasting voor elektrische auto’s stijgt fors: van 25 naar 70 procent van het normale tarief. Dat kan tientallen euro’s per maand schelen. Toch blijft elektrisch rijden volgens experts vaak goedkoper dan rijden op brandstof, zeker bij een tweedehands auto.

Verkeersboetes

Daarnaast gaan verkeersboetes omhoog. Hiermee wordt niet alleen de staatskas gespekt: ook moet het zorgen voor minder (dodelijke) ongelukken. Gemiddeld stijgen verkeersboetes met 3 tot 4 procent en worden ze afgerond op hele tientallen.

Enkele voorbeelden? Een telefoon vasthouden achter het stuur kost je voortaan 440 euro, door rood rijden 320 euro. Als je parkeert op een gehandicaptenparkeerplaats, kun je een boete van 400 tot 500 euro verwachten. En fietsers die hun telefoon vasthouden, riskeren een boete van 170 euro.

Vrije tijd: hotelovernachtingen fors duurder

Een weekendje weg in eigen land, zoals de Waddeneilanden, Zeeland of een weekje Veluwe, wordt ook fors duurder, schrijft omroep MAX. Daar was eerder al ophef over ontstaan, omdat het toerisme in eigen land ontmoedigt. De btw op hotelovernachtingen stijgt van 9 naar 21 procent. Een hotelkamer van 100 euro per nacht wordt daardoor meer dan 10 euro duurder. Vooral stedentrips en korte vakanties in eigen land worden hierdoor merkbaar prijziger.

