Gemeentebelastingen vallen op de mat: waar betalen we eigenlijk voor?

Het is weer die tijd van het jaar: de aanslag gemeentebelastingen valt op de mat. Voor veel mensen een vervelend moment, want het voelt als een flinke hap uit het budget. Maar waar gaat dat geld eigenlijk naartoe? Hoe wordt het besteed en wat merk jij ervan in je dagelijks leven?

Tijd voor een overzicht van waar je precies voor betaalt en wat je ervoor terugkrijgt.

Wat zijn gemeentebelastingen?

Gemeentebelastingen zijn verplichte bijdragen die inwoners en bedrijven betalen aan de gemeente. Dit geld wordt gebruikt om belangrijke voorzieningen te onderhouden, zoals wegen, riolering, afvalinzameling en straatverlichting. Zonder deze inkomsten zou de gemeente veel minder kunnen doen om de stad of het dorp leefbaar te houden.

Hoeveel je precies betaalt, hangt af van verschillende factoren. Bij de onroerendezaakbelasting wordt bijvoorbeeld gekeken naar de WOZ-waarde van je woning of bedrijfspand. Voor de afvalstoffenheffing en rioolheffing maakt het uit of je alleen woont of met een gezin. Iedere gemeente bepaalt zelf de hoogte van deze belastingen, waardoor de bedragen per plaats kunnen verschillen. Wel blijven de bedragen stijgen, waarbij de stijging van de gemeentebelastingen in 2024 de grootste stijging sinds 2007 was.

Waar betaal je voor?

Gemeentebelastingen bestaan uit verschillende onderdelen, die samen bijdragen aan het functioneren van jouw woonplaats. Sommige belastingen betaal je automatisch als inwoner van de gemeente, andere zijn specifiek voor huiseigenaren of bedrijven.

De meest voorkomende gemeentebelastingen zijn:

Onroerendezaakbelasting (OZB): een belasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden. De hoogte is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De opbrengst wordt gebruikt voor algemene uitgaven zoals onderwijs, infrastructuur en openbare voorzieningen.

een belasting voor eigenaren van woningen en bedrijfspanden. De hoogte is gebaseerd op de WOZ-waarde van het pand. De opbrengst wordt gebruikt voor algemene uitgaven zoals onderwijs, infrastructuur en openbare voorzieningen. Afvalstoffenheffing: deze heffing dekt de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Iedereen die in een zelfstandige woonruimte woont, betaalt deze bijdrage.

deze heffing dekt de kosten voor het inzamelen en verwerken van huishoudelijk afval. Iedereen die in een zelfstandige woonruimte woont, betaalt deze bijdrage. Rioolheffing: bedoeld voor het onderhoud en de aanleg van het rioolstelsel. Zowel eigenaren als gebruikers van panden met een rioolaansluiting dragen bij aan deze kosten.

bedoeld voor het onderhoud en de aanleg van het rioolstelsel. Zowel eigenaren als gebruikers van panden met een rioolaansluiting dragen bij aan deze kosten. Hondenbelasting: in sommige gemeenten betalen hondenbezitters een jaarlijkse bijdrage voor het houden van een hond. Dit geld wordt vaak gebruikt voor het onderhoud van uitlaatplaatsen en het plaatsen van afvalbakken.

Hoe profiteer jij hiervan?

Hoewel het betalen van belastingen niet ieders favoriete bezigheid is, pluk je er dagelijks de vruchten van. Dankzij deze bijdragen blijven straten schoon en veilig, doordat afval regelmatig wordt opgehaald en wegen worden onderhouden.

Ook zorgt een degelijk rioolstelsel ervoor dat regenwater wordt afgevoerd en overstromingen worden voorkomen. Daarnaast worden openbare voorzieningen zoals parken, speeltuinen, straatverlichting en sportfaciliteiten grotendeels gefinancierd uit de gemeentekas, waardoor iedereen ervan kan profiteren.

Wat als je de belasting niet kunt betalen?

Voor inwoners met een laag inkomen of beperkte financiële middelen bestaat de mogelijkheid om kwijtschelding aan te vragen voor bepaalde gemeentelijke belastingen. Dit betekent dat je (een deel van) de belasting niet hoeft te betalen. De voorwaarden en procedures hiervoor verschillen per gemeente.

Lukt het niet om in één keer te betalen, maar kom je niet in aanmerking voor kwijtschelding? Dan kun je vaak een betaalregeling treffen. Dit houdt in dat je de belasting in termijnen mag betalen, zodat je de kosten kunt spreiden over meerdere maanden. Neem hiervoor contact op met de gemeente, want zij kunnen samen met jou kijken naar een passende oplossing.

