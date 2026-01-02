Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Luid het nieuwe jaar eens extra stijlvol in met dit verrassende drankje

De start van 2026 vraagt om een feest dat nét wat groter voelt dan normaal. Met goede muziek, fijne mensen en een drankje dat past bij de sfeer. En dat drankje is dit jaar een oude bekende in een nieuw jasje.

Tequila kennen we eigenlijk vrijwel allemaal wel van drie dingen: shotjes, slammers en tadatadadadadada….! Maar er is een tequila die uitermate geschikt is als drankje dat je niet in één keer achterover at, maar juist om rustig en langer van te genieten. Deze tequila Patrón El Alto is perfect om op een stijlvolle manier het nieuwe jaar in te luiden.

Een drankje met zachte smaak

Patrón El Alto is gemaakt van 100% Blue Weber agave uit de hooglanden van Jalisco, Mexico. De tequila rijpt in een combinatie van Amerikaanse eiken- en Franse wijnvaten. Dat zorgt voor een zachte, toegankelijke smaak met lichte tonen van agave, vanille en hout.

Loopt het water al uit je mond? Terecht! Want dit is een premium tequila die jouw avondje uit naar een hoger niveau tilt.

Minder vaak, maar wel beter

De manier waarop El Alto wordt gedronken past bij een bredere trend. We gaan minder vaak uit, maar als het gebeurt, dan wel goed! Meer focus op sfeer, muziek en kwaliteit. Of zoals het vaak wordt samengevat: we don’t go out often, but when we do, we go all out. Patrón El Alto past bij die mindset van bewust vieren, stijlvol het nieuwe jaar in en kiezen voor kwaliteit boven kwantiteit.

Wat deze tequila extra aantrekkelijk maakt, is de veelzijdigheid. Puur on the rocks, als rustige start van de avond. Maar ook in cocktails komt de El Alto goed tot zijn recht. Denk aan een frisse Paloma, een house cocktail tijdens het feest of een feestelijke Royale. Patrón El Alto is een drankje voor de borrel én de dansvloer.

Voor meer informatie kun je hier terecht.

Recept voor Patrón El Alto Royale, The Celebration Serve: Ingrediënten Koude champagne

30 ml Patrón El Alto

15 ml citroensap + citroenschil

15 ml suikersiroop (1:1)

IJs Bereiding

Shake de tequila, het citroensap en de suikersiroop met ijs. Double strain in een champagneflûte, top af met koude champagne en garneer met een citroenschil.

