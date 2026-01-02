Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Veel vluchten Schiphol vertraagd of geannuleerd vanwege winters weer: dit is het laatste nieuws

Met dit druilerige weer is het heerlijk vertoeven in een warm land, maar dan moet je vlucht natuurlijk wel doorgaan. En dat is momenteel bij veel vluchten vanaf Schiphol niet het geval. Meer dan honderd vluchten zijn vertraagd en tientallen vluchten zijn geannuleerd vanwege het winterse weer.

Schiphol adviseert reizigers om de actuele vluchtinformatie te checken voor vertrek.

Hoe zit het met de vluchten van Schiphol?

„Vooralsnog hebben we 44 retourvluchten geannuleerd. Wij houden de weersontwikkelingen nauwlettend in de gaten”, zo laat een woordvoerder van KLM weten. Door de onvoorspelbaarheid van het weer is het lastig om te zeggen hoeveel vluchten er precies getroffen zullen worden. „Passagiers worden zo snel mogelijk geïnformeerd en omgeboekt naar de eerstvolgende beschikbare vlucht”, aldus KLM.

De problemen op Schiphol zijn het gevolg van een combinatie van omstandigheden. Zo zorgen de winterse buien en de windrichting ervoor dat er minder vliegtuigen achter elkaar kunnen landen en opstijgen. Ook moeten de landingsbanen sneeuwvrij worden gemaakt en het ijs van toestellen worden verwijderd. „Ook de sterke westenwind zorgt ervoor dat er maar twee banen vrij zijn voor vertrek en landen”, aldus de LVNL- woordvoerder. Normaal gesproken zijn dat er drie.

Laatste nieuws

Op dit moment kunnen er door de weersomstandigheden ongeveer twintig toestellen per uur landen en twintig toestellen vertrekken, zo laat de woordvoerder weten. Normaal gesproken kunnen er tijdens het drukste moment op Schiphol ongeveer zestig toestellen per uur landen. Het ziet er niet naar uit dat de omstandigheden morgen anders zullen zijn: de verwachting is dat het winterse weer ook morgen impact zal hebben op de vluchten van Schiphol.

Ook op de snelwegen is het momenteel oppassen geblazen vanwege het winterse weer.

