Deel dit artikel: Share App Mail Pin

‘Onzichtbare spookcollega’s’: draagvlak thuiswerken neemt ook ook onder werknemers af

Nederlanders zijn sinds de coronapandemie Europees kampioen thuiswerken. Maar het draagvlak daarvoor brokkelt af, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuwspanel. Niet alleen onder werkgevers, ook onder werknemers.

Thuiswerken staat al langer onder druk. Eind vorig jaar bleek uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN dat werkgevers de teugels aantrekken. Het aantal thuiswerkdagen wordt teruggeschroefd en er worden ‘verplichte kantoordagen’ ingevoerd.

Draagvlak thuiswerken brokkelt af

Tijdens de coronapandemie moesten werkgevers de touwtjes nog noodgedwongen laten vieren. En voor veel mensen bleek thuiswerken een verademing: geen reistijd, een betere werk/privébalans en geen drukke kantoortuin.

Volgens onderzoek onder 21.000 leden van het RTL Nieuwspanel werkt 30 procent voornamelijk vanuit huis en 44 procent voornamelijk op kantoor. Dat zijn nagenoeg dezelfde percentages als in 2023. Hoewel 65 procent van de ondervraagden nog steeds positief is over thuiswerken, is er een groeiende groep werkgevers- en werknemers die een slechte ontwikkeling in het fenomeen ziet (17 procent tegenover 12 procent in 2023). Zij klagen onder meer over ‘onzichtbare spookcollega’s’.

Een derde van het panel noemt het vervelend als collega’s veel thuiswerken en 40 procent vermoedt dat die collega’s minder uren maken. Onder werkgevers is dat nog hoger (52 procent).

Beleid aangescherpt

17 procent van de ondervraagden die werken bij bedrijven met meer dan 250 werknemers zag het beleid in het afgelopen jaar strikter worden. Daar is 59 procent van hen niet blij mee. Werkgevers scherpten hun beleid onder meer aan omdat zij vinden dat corona voorbij is, ze geen vertrouwen hebben in medewerkers, de binding met de werkvloer missen of de stroeve communicatie hekelen. Sommigen zijn überhaupt geen fan van thuiswerken, omdat het bijvoorbeeld funest zou zijn voor resultaten en productiviteit. Veel onderzoeken wijzen juist uit dat thuiswerken de productiviteit kan verhogen, onder meer doordat werknemers minder afleiding hebben.

Een vijfde van de werkgevers denkt erover om het beleid aan te scherpen, maar vreest wel dat werknemers dan zullen vertrekken. Vooral werknemers van grotere bedrijven werken relatief vaak thuis. Zij zien dit vaak (57 procent) ook als een vereiste.

Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:

Vorige Volgende

Reacties