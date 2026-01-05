Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Trump: ‘Wij zijn de baas in Venezuela’

De Amerikaanse president Donald Trump heeft er tegenover journalisten zondag geen twijfel over laten bestaan wie het voor het zeggen heeft in Venezuela. „Wij zijn er de baas”, zei hij aan boord van zijn vliegtuig Air Force One. Hij zei ook dat een tweede aanval tot de mogelijkheden behoort als de regering van Venezuela niet meewerkt met zijn pogingen om het land te „repareren”.

De tijdelijke president van Venezuela, Delcy Rodríguez, riep vrijwel op hetzelfde moment juist op tot een „respectvolle en evenwichtige” relatie met Trump. Zij werd afgelopen weekend door het hooggerechtshof van Venezuela benoemd tot tijdelijke president, nadat president Nicolás Maduro werd afgezet.

„We hebben te maken met de mensen die zojuist zijn aangesteld”, zei Trump toen hem werd gevraagd of hij al contact had gehad met Rodríguez. „Maar vraag me niet wie het voor het zeggen heeft, want dan geef ik een zeer controversieel antwoord.” Hij trad verder niet in details.

ANP

