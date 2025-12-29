Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Naaktkatten verboden en een verbod op contante betalingen boven 3000 euro: dit verandert er per 1 januari

Het is bijna 2026. Traditiegetrouw gaan er per 1 januari nieuwe regels en wetten in. Dit verandert er volgend jaar allemaal.

Van het verhogen van het mininumloon tot de verplichte installatie van een slimme meter.

Veranderingen in 2026, van geld tot naaktkatten

Dit wordt duurder

Metro zette eerder al uitgebreid op een rij wat er allemaal duurder wordt in 2026:

Het water uit de kraan wordt voor veel Nederlanders duurder in 2026. Meerdere drinkwaterbedrijven verhogen de prijs voor het verbruik, en vaak ook de vaste prijs die klanten betalen voor hun wateraansluiting.

De accijns op benzine gaat met 5,5 cent per liter omhoog, die op diesel met 3,6 cent en die op lpg met 1,3 cent.

PostNL verhoogt de prijs van een postzegel per 1 januari volgend jaar naar 1,40 euro.

Vanaf 2026 worden pakketjes van buiten de EU 17 procent duurder door nieuwe douaneheffingen.

De btw op overnachtingen in hotels en vakantieparken wordt vanaf 1 januari 2026 verhoogd van 9 naar 21 procent.

ING en ABN AMRO schroeven de tarieven voor betaalrekeningen op. Het basisbetaalpakket van ABN AMRO gaat maandelijks 4,30 euro in plaats van 3,70 euro kosten. ING verhoogt de kosten van het OranjePakket van 3,90 euro naar 4,00 euro per maand.

Veranderingen voor je portemonnee

Metro maakte eerder een overzicht van wat er per 1 januari allemaal verandert voor je portemonnee. Dit zijn ze in het kort:

Het nettosalaris stijgt, wat inhoudt dat je onderaan de streep meer overhoudt. Ook alle uitkeringen stijgen mee met de inflatie.

Het minimumloon van werknemers (21 jaar en ouder) gaat omhoog van 14,40 euro naar 14,71 euro bruto per uur.

De tarieven bij de inkomstenbelasting zien er anders uit. Met een inkomen tot maximaal 38.883 euro val je nog in schijf 1, met een tarief van 35,70 procent. Als je tussen de 38.883 en 79.137 euro verdient, val je in de tweede schijf met een tarief van 37,56 procent. Je moet bijna de helft afdragen vanaf een salaris van 79.137 euro.

De maximale zorgtoeslag voor alleenstaanden daalt met 2 euro per maand. Voor huishoudens met een toeslagpartner is de daling zelfs 4 euro. Wel worden de inkomensgrenzen verruimd, waardoor meer mensen in aanmerkingen komen voor zorgtoeslag.

De regeling rondom huurtoeslag minder wordt strikt gekoppeld aan de huurprijs en meer aan de financiële situatie van de huurder. Daardoor komen meer mensen in aanmerking voor huurtoeslag.

Het bedrag dat je heffingsvrij mag sparen is verhoogd: 59.357 euro zonder fiscaal partner en 118.714 euro met fiscaal partner.

Betalen met contant geld boven 3000 euro verboden

De Eerste Kamer nam eerder dit jaar een wet aan die ondernemers verbiedt contant geld boven de 3000 euro te accepteren, om witwassen te voorkomen.

Wie dus een mooie auto ziet staan en veel cash bij zich heeft, kan daar niet meer mee betalen. Het verbod geldt alleen voor transacties met handelaren. Iets kopen van een andere particulier, bijvoorbeeld via Marktplaats, valt er niet onder.

Basispakket van zorg verandert

Het basispakket van zorg dat wordt vergoed uit de zorgverzekering verandert op een aantal punten. Mensen mogen drie keer per jaar een vergoeding ontvangen voor een stoppen-met-roken-programma, in plaats van één keer. Ook worden fysiotherapie en oefentherapie voor mensen met ernstige axiale spondyloartritis (axSpA) vergoed uit het basispakket. Daarnaast gaat het niet langer ten koste van het eigen risico als een huisarts advies inwint bij een specialist of de ggz.

Slimme of digitale meter

De installatie van een slimme of digitale meter is verplicht. Wie nog een analoge meter heeft, krijgt bericht van de netbeheerder. Het weigeren van de vervanging mag niet.

Een slimme energiemeter stuurt digitale informatie naar de netwerkbeheerder. Het idee erachter is dat die betere informatie kan geven aan de consument. Dat zou moeten leiden tot energiebesparing.

Verbod op houden van naaktkatten en katten met vouworen

Het houden van naaktkatten als de Sphynx en katten met vouworen als de Schotse korthaar mag vanaf 1 januari niet meer. Na het al bestaande fokverbod komt het kabinet ook met een houdverbod.

De katten lijden door hun gemanipuleerde uiterlijk onnodig veel, vindt het kabinet. Katten met vouworen hebben pijn door kraakbeenwoekeringen in hun poten, oren en staart. Naaktkatten zijn vatbaarder voor ziekten en kunnen minder goed voelen en tasten, doordat ze ook snor- en tastharen missen. Er zijn naar schatting enkele duizenden katten van deze rassen in Nederland.

Door de maatregel mag niemand meer een nieuwe kat met vouworen of zonder vacht aanschaffen. Wie er al een heeft, mag die houden, maar moet het dier wel laten chippen om te bewijzen dat die al eerder is gekocht. Wedstrijden en shows zijn voortaan taboe.

Nieuwe anpak georganiseerde criminialiteit

Nieuwe regels over de aanpak van georganiseerde criminaliteit worden van kracht. Straffen en boetes voor verschillende misdrijven gaan omhoog. Ook wordt het bijvoorbeeld strafbaar om een geheime ruimte in een auto te bouwen om zaken als drugs en geld verborgen te houden. Verder worden regels rondom het wraken van rechters aangepast, zodat strafzaken minder snel vertraging oplopen.

