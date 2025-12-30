Deel dit artikel: Share App Mail Pin

Even voor 700 euro vuurwerk in Duitsland scoren: ‘Ouderwets Hollands hamsteren’

Aan de grens met Duitsland was het gisteren een drukte van belang en waren er files te zien. De reden: vuurwerk kopen. Kofferbakken van auto’s werden volgeladen (nu afsteken in Nederland nog kan). Nieuws van de Dag ging er met de camera op af.

Ook in Nederland begon het afhalen van besteld vuurwerk gisteren overigens volop. De politie zag een ‘stormloop op onze vuurwerkwinkels’. De hulpverleners verwachten komende nieuwjaarsnacht daarom ook meer letsel en branden. Vanmorgen kwam het Rode Kruis ook met het bericht voor meer vuurwerkslachtoffers te vrezen.

Hoewel volgens een peiling van Binnenlands Bestuur 62 procent van de bevolking positief tegenover een verbod op vuurwerk is, houdt dat fanatieke liefhebbers van knallen niet tegen. Nu het afsteken in veel plaatsen voor de laatste keer is toegestaan, is een recordverkoop qua omzet niet ondenkbaar.

4,5 uur onderweg om vuurwerk te kopen

Nieuws van de Dag-verslaggever Suzette Nesselaar treft in Duitsland een Nederlandse jongeman met zijn kofferbak propvol vuurwerk geladen. Hij is 4,5 uur in de file en de rij voor een winkel bezig geweest om zijn slag te slaan. „Ouderwets Hollands hamsteren”, omschrijft Nesselaar wat zij ziet.

Een jongen vindt vuurwerk in Duitsland halen „gewoon leuker”. „Hier kun je het uit de schappen halen. In Nederland ligt het allemaal in een bunker en kun je niet echt zien wat je nou echt koopt.” Een Nederlandse vrouw vindt het „goedkoper, sowieso”. „We komen wel over de 700 euro hoor, ja, op z’n minst”, zegt ze met brede glimlach. „Normaal gesproken is het veel minder, dan zitten we misschien op 200 euro.

Nieuws van de Dag bezoekt ook een vuurwerkwinkel in Nederland, die door de regelgeving dit jaar voor het laatst verkoopt. Je ziet de beelden in de video hierboven. De eigenaar: „Nu moeten we maar naar het buitenland.”

