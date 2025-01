Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Vanaf dit bedrag betaal je belasting over je spaargeld

De Belastingdienst komt om de hoek kijken als je over een bepaald vermogen heen gaat. Over het bedrag dat boven het heffingsvrij vermogen uitkomt, moet je 36 procent belasting betalen. Dat percentage is hetzelfde als in 2024. Het bedrag dat je in 2025 belastingvrij mag sparen is echter wel wat hoger dan in 2024.

Sowieso veranderen veel regels en maxima rondom geld als een nieuw jaar begint. Zo ontvang je dit jaar wat meer zorgtoeslag en gaan vooral fulltimers er op hun loonstrook op vooruit. Parttimers gaan er dan weer op achteruit.

Belasting over je spaargeld

Het bedrag waarover je geen belasting hoeft te betalen, noemen we het heffingsvrij vermogen. Dat bedrag is dit jaar hoger dan vorig jaar. Over het heffingsvrij vermogen betaal je geen vermogensbelasting. In 2023 en 2024 was het heffingsvrije vermogen gelijk aan 57.000 euro, maar in 2025 is de vermogensgrens iets verruimd tot een bedrag van 57.684 euro. In onderstaande tabel zie je het bedrag voor dit jaar en voor 2024:

Jaar Heffingsvrij vermogen zonder fiscaal partner Heffingsvrij vermogen met fiscaal partner 2025 57.684 euro 115.368 euro 2024 57.000 euro 114.000 euro Bron: Belastingdienst

Zoals je ziet, is de grens hoger als je een fiscaal partner hebt. Een fiscaal partner is bijvoorbeeld je echtgenoot, iemand waarmee je een samenlevingscontract hebt of bijvoorbeeld iemand waarmee je samen een huis hebt gekocht waarin jullie beiden wonen. Op de website van de Belastingdienst zie je nog meer voorbeelden van fiscale partners.

Benodigde buffer met modaal salaris in 2025

Je weet nu hoeveel vermogen je mag hebben zonder dat je daarover vermogensbelasting hoeft af te dragen. Maar welk bedrag is slim om achter de hand te hebben in geval van nood? Dat verschilt per situatie. Woon je bijvoorbeeld in een huurhuis, heb je geen kinderen en geen auto? Dan zou je volgens het Nibud aan 6850 euro spaargeld al genoeg hebben. Iemand met een koophuis, auto en twee kinderen, moet eerder denken aan een bedrag van ruim 27.000 euro. In dit artikel vertellen we je meer over het spaargeld dat je nodig hebt met een modaal salaris in 2025.

