Heeft jouw partner een andere kijk op geld? Dit is het effect op je relatie

Zijn jij en je partner financiële tegenpolen? Dan zijn jullie niet de enigen. Volgens deze geld- en relatie-onderzoeker valt dat te verklaren. Maar is het gunstig of juist ongunstig om als koppel een andere kijk op geld te hebben?

We zijn allemaal verschillend en gaan dan ook op verschillende manieren om met geld. Eerder sprak Metro met geld-expert Charlotte van Brabander over de 8 verschillende geldtypen die er zijn.

Onderzoek naar omgangsvormen geld en partners

Max Alberhasky is assistent-professor marketing aan de California State University Long Beach en onderzoekt onder meer de psychologie achter geld, sociale relaties en geluk. Je hebt vast weleens gehoord dat tegenpolen elkaar aan kunnen trekken en ook over relaties klinkt die theorie weleens. Al nuanceert recenter onderzoek die stelling.

Alberhasky haalt tegen Psychology Today sociologisch onderzoek aan dat laat zien dat we een voorkeur hebben om tijd door te brengen met mensen die vergelijkbaar zijn met onszelf. Volgens Alberhasky hebben mensen de neiging om zich te associëren en zich te verbinden met anderen die op hen lijken.

Maar als het gaat over het kiezen van een partner en de financiën, werkt dat anders. „Liefde zorgt ervoor dat we ons anders gedragen, zeker als het over geld gaat.” Alberhasky wijst op een andere studie waarvoor onderzoekers bekeken hoe romantische koppels verschillende omgangsvormen met geld kunnen hebben, bijvoorbeeld als het gaat over sparen of uitgeven.

Balans in financiële situatie

Uit dat onderzoek bleek dat mensen die graag geld uitgeven, geneigd zijn om een partner te kiezen die strikter met geld om kan gaan, beter kan sparen en moeilijker geld uitgeeft. Als het gaat over onze relaties lijkt het er dus op dat we een financiële tegenpool aantrekken.

„Wat interessant is, is dat wanneer iemand ongelukkig bleek met zijn of haar eigen omgang met geld, des te meer hij of zij geneigd was een partner te zoeken die een tegenovergestelde omgangsvorm met geld had”, legt de onderzoeker uit. Oftewel: mensen zijn geneigd een partner te zoeken die balans aanbrengt in de financiële situatie. „Maar is dat een goede zaak?”, vraagt Alberhasky zich hardop af.

Meer materiële conflicten

De onderzoeker benoemt een vervolgstudie waarin de wetenschappers koppels analyseerden met een verschillende kijk op financiën. Zij onderzochten of deze koppels meer conflicten hadden dan partners met dezelfde kijk op geld. Koppels met grote verschillen in hun omgang met geld, bijvoorbeeld als het ging over geld sparen of uitgeven, hadden meer materiële conflicten.

Hoewel het in eerste instantie verleidelijk lijkt om een partner te kiezen die een andere visie op geld heeft, kan dit in de loop der tijd uitdagingen met zich mee brengen. Alberhasky moedigt aan, hoe lastig dat soms ook kan zijn, om als koppel gesprekken over financiële doelen, prioriteiten, worstelingen en gewoonten met elkaar te voeren.

Communiceren over geld

Dit is volgens de onderzoeker erg belangrijk als je samen financiële harmonie wilt bereiken. Geld is een veelvoorkomend onderwerp voor ruzie, stress en andere moeilijkheden in een relatie. „Zorg er dus voor dat jij en jouw partner in staat zijn te communiceren over geld en prioriteit geven aan gezamenlijke doelen voor succes en geluk op de lange termijn”, aldus Alberhasky

Reacties