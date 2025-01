Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Nieuwe belastingregels 2025: zoveel gaan parttimers erop achteruit, per inkomen

Vanaf 1 januari 2025 zijn de belastingregels in Nederland veranderd. Goed nieuws voor veel fulltime werkenden: zij zien hun nettoloon stijgen. Maar voor parttimers en mensen met een lager inkomen pakt het juist minder gunstig uit.

Wat verandert er precies en waarom gaan juist deze groepen er financieel op achteruit? Wij zetten het, samen met belastingadviseur Lisa Rutten, voor je op een rij.

Wat verandert er qua belastingregels?

„De belangrijkste verandering is de introductie van een nieuwe belastingschijf”, legt Rutten uit. „Het belastingtarief over de eerste 38.441 euro daalt naar 35,82 procent. Dit is gunstig voor mensen met een hoger inkomen, omdat zij hierdoor netto meer overhouden. Tegelijkertijd wordt de algemene heffingskorting, een belastingvoordeel voor iedereen, verlaagd met 294 euro. En dat raakt vooral de lagere inkomens.”

Gevolgen voor parttimers

Voor parttimers met een bruto maandsalaris tussen de 1000 euro en 2000 euro hebben deze wijzigingen een vervelend effect. Zij zien hun nettoloon dalen. Hoeveel minder houden ze over?

Bij 1000 euro bruto per maand: ongeveer 22 euro minder netto.

Bij 1500 euro bruto per maand: ongeveer 31 euro minder netto.

Bij 2000 euro bruto per maand: ongeveer 32 euro minder netto.

„Dat klinkt misschien niet als een gigantisch bedrag, maar voor mensen die krap bij kas zitten, kan dit een flink verschil maken”, zegt Rutten.

Wie gaat erop vooruit?

Fulltime werkenden met een modaal inkomen (3588 euro bruto per maand) zien hun nettoloon stijgen met zo’n 56 euro per maand. Ook mensen met een minimumloon (14,06 euro vanaf 21 jaar) en een 36-urige werkweek gaan er iets op vooruit: zij houden gemiddeld 12 euro netto meer over. De nieuwe belastingregels bevoordelen dus vooral fulltimers en mensen met een hoger inkomen.

Waarom deze ongelijkheid?

„De verlaging van de algemene heffingskorting treft vooral parttimers, omdat dit belastingvoordeel minder zwaar weegt naarmate je minder verdient”, vertelt Rutten. „Tegelijkertijd profiteren mensen met een hoger inkomen meer van het lagere belastingtarief in de nieuwe schijf. Hierdoor ontstaat er een kloof tussen fulltimers en parttimers.”

De achterliggende gedachte hiervan is dat het kabinet wil dat meer uren werken gaat lonen. Afgelopen jaren is er een discussie ontstaan over het gat tussen parttime werken en fulltime werken.

Wat kun je doen?

„Heb je een parttime baan en ben je afhankelijk van dit inkomen? Het kan slim zijn om je financiële situatie opnieuw onder de loep te nemen. Mogelijk kun je aanvullende toeslagen aanvragen om het verlies te compenseren. Daarnaast is het goed om in gesprek te gaan met je werkgever over eventuele doorgroeimogelijkheden of urenuitbreiding”, vult Rutten aan.

