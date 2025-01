Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Een middagslaapje is goed voor je, maar niet álle vormen van een dutje hebben positieve effecten

Je hebt nu eenmaal verschillende type mensen. Zij die het zalig vinden om even te herstellen met een kort slaapje in de middag of de mensen die écht niet in slaap komen op klaarlichte dag. Maar dutjes doen is goed voor je brein, blijkt uit wetenschappelijk onderzoek. Het maakt alleen wel uit hoe je dut.

Goede slaap wordt regelmatig de ‘derde pijler van de gezondheid’ genoemd, naast voeding en lichaamsbeweging. We hebben slaap nodig. Het reinigt ons brein, blijkt uit onderzoek, en eerder schreef Metro ook over de invloed van slaap op onze gezondheid. Ook sprak Metro met slaapexpert Merijn van de Laar, die stelt dat we meer moeten slapen als oermens.

Dutjes positief effect op brein

Naast onze nachtelijke slaapuren, zijn sommigen liefhebber van dutjes. En naar het effect daarvan is een hoop onderzoek gedaan, legt neurowetenschapper Richard Sima in de Washington Post uit. Hij benadrukt dat je met een dutje eenvoudig je cognitieve functies en geheugen aan kunt scherpen.

Sima haalt meerdere onderzoeken aan. Onder meer een onderzoek waaruit blijkt dat een dutje niet alleen de scherpte van een nacht met onvoldoende slaap kan wegnemen, maar ook cognitie en leervermogen kan vergroten. Zelfs een dutje van 10 minuten kan effect hebben op onze cognitie en stemming.

Korte slaapjes om te herstellen

Zelfs „korte dutjes kunnen herstellend zijn”, zegt hoogleraar geneeskunde en wetenschapper Michael Chee, directeur van het Center for Sleep and Cognition aan de National University of Singapore. Chee deed een hoop onderzoek naar slaap met onder meer collega en mede-onderzoeker Ruth Leong.

Het onderzoeksteam van Chee concludeert dat een middagdutje, wat de Spanjaarden een siësta noemen, grote mentale voordelen kan hebben. Waaronder voor de alertheid, het geheugen en de verwerkingssnelheid.

Onderzoek

Leong, Chee en hun collega’s stellen in hun studie dat een dutje van 10, 30 of 60 minuten de stemming verbetert en de slaperigheid verlicht tot wel zes uur na het ontwaken, vergeleken met wanneer mensen geen dutje deden.

In weer een ander onderzoek ontdekten onderzoekers dat zelfs na chronisch slaapgebrek, langere slaapjes van 60 of 90 minuten de alertheid en aandacht kunnen herstellen tot bijna het basisniveau. Overigens is inhaalslaap nog steeds niet te vergelijken met een gezonde consistente nachtrust.

Herstel van hippocampus in brein

Dutten helpt ook nieuwe informatie te verwerken en helpt bij het opslaan van herinneringen. Ook helpt een siësta studenten om informatie beter te onthouden, blijkt uit weer een ander onderzoek.

De onderzoekers ontdekten dat na een dutje de hippocampus, een hersengebied dat belangrijk is voor het geheugen, herstelde.

Te veel en lang slapen niet goed

Overigens suggereert een andere studie dat meer dutten en slapen in het algemeen, het risico op ongunstige gezondheidsproblemen verhoogt. Zoals het risico op hart- en vaatziekten, stofwisselingsziekten en sterfte door alle oorzaken. Mensen die minder dan 30 minuten een dutje deden, hadden echter niet de bijbehorende risico’s.

Volgens Leong valt dat onderzoek te verklaren. Een langer dutje hoeft niet te betekenen dat dit slecht is voor de gezondheid, maar kan erop wijzen dat er iets mis is met de algehele gezondheid, waardoor iemand meer moet slapen.

Verschillen van dutten

Vooral lange, ongeplande dutjes bij oudere volwassenen, wijzen op meer negatieve uitkomsten of onderliggende gezondheidsproblemen. Geplande slaapjes daarentegen hebben wél een positief effect. En ook slechts een paar minuten je ogen sluiten heeft een herstellend effect.

Oftewel: de manier van dutten maakt dus uit. De wetenschappers benadrukken ook dat er individuele verschillen zijn. Zo is volgens Chee niet iedereen in staat om een dutje te doen. Hij schat dat een derde tot de helft van de mensen het moeilijk vindt om buiten hun normale slaaptijd in slaap te vallen.

Geen vervanger van slaap

Voor wie wel het dut-gen heeft, is het raadzaam om wakker te worden uit een dutje, voordat je in een diepe slaap valt. Dat gebeurt meestal na ongeveer 30 minuten. Maar heb je wel wat langer de tijd, dan kan een dutje van 90 minuten bijvoorbeeld heilzaam zijn om te herstellen van een slechte nacht slaap.

En belangrijk om niet te vergeten: „Op de lange termijn is een dutje geen vervanging voor chronisch onvoldoende slaap ‘s nachts”, aldus Chee.

Reacties