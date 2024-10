Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze buffer aan spaargeld zou je moeten hebben met het salaris van Jan Modaal in 2025

Een buffer aan spaargeld achter de hand houden is slim. Als je auto kapot gaat, de wasmachine het opeens begeeft of er andere onverhoopte kosten zijn, wil je dat kunnen opvangen. Maar hoeveel spaargeld is een goed streefbedrag? We schetsen een paar situaties en vertellen hoeveel spaargeld je nodig hebt met een modaal salaris in 2025.

Goed om te weten: werkende Nederlanders krijgen er volgend jaar wat meer geld bij. En waar het Centraal Planbureau (CPB) het modale salaris voor 2024 op 44.000 euro bruto per jaar vaststelde, is dat voor 2025 46.500 euro bruto per jaar, inclusief vakantiegeld (augustusraming van CPB). Meer salaris dus, maar dat is ook wel nodig, gezien de gestegen kosten en inflatie.

Wat is een modaal salaris? Het salaris van Jan Modaal, oftewel het modale salaris, is het salaris dat in Nederland het vaakst voorkomt. Het gemiddelde salaris is iets anders, omdat dat wordt beïnvloed door hoge pieken en diepe dalen. De modale waarde geeft daarom een meer representatief beeld weer.

Hoeveel spaargeld met modaal salaris in 2025?

We nemen een bruto jaarsalaris van 46.500 euro en beginnen met de volgende leefsituatie: deze persoon woont in een huurhuis, heeft geen auto en woont niet samen met een partner. Met het modale salaris van 2025 heb je dan 6850 euro spaargeld nodig. Woon je in een huurhuis met een partner die ook modaal verdient, één kind en heb je een compacte tweedehands auto? Dan stijgt het bedrag naar 14.700 euro.

Nu veranderen we de situatie naar iemand met een koophuis met een WOZ-waarde van tussen de 350.000 en 500.000 euro (gemiddeld voor de huizenprijzen tegenwoordig), die samenwoont met een partner die ook een modaal salaris verdient, twee kinderen en een compacte tweedehands auto heeft. Dan komen we uit op een bedrag van 27.800 euro aan spaargeld.

Herken je jezelf niet in de geschetste situaties? Dan kun je via de Bufferberekenaar van het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) invullen wat wel bij jou past, dan komt er een passender spaarbeeld uit. Mocht je niet zo goed weten hoe te beginnen met sparen: het Nibud adviseert om elke maand zo’n 10 procent van je netto salaris opzij te zetten. In 2025 zou dat voor Jan Modaal gaan om ongeveer 300 euro.

Let wel op: de bedragen in dit artikel zijn schattingen, aan de hand van berekeningen van het CPB, het Nibud en bruto/netto-berekenaars. De werkelijke situatie kan altijd verschillen.

