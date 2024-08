Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Deze werknemers verdienen het hoogste salaris per uur

We verdienen niet allemaal hetzelfde. En sommige werknemers vinden het lastig aan (directe) collega’s te vragen wat zij verdienen. Toch kan een referentiekader handig zijn voor als je bijvoorbeeld gaat onderhandelen voor een salarisverhoging. Dit is het gemiddelde bruto salaris per uur per vakgebied en deze werknemers verdienen het meest.

Overigens is salaris niet de enige factor die bijdraagt aan de betrokkenheid van werknemers. Ook doorgroeimogelijkheden zijn bijvoorbeeld cruciaal om betrokkenheid van werknemers te garanderen. Toch blijkt uit onderzoek dat voor 53 procent van de Nederlanders salaris wel de belangrijkste factor is om betrokken te blijven bij het werk.

Het hoogste salaris per uur

Maar welke werkenden verdienen het meest per uur? Dat zijn de managers productie en gespecialiseerde dienstverlening, blijkt uit nieuw onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Bij deze groep ligt de mediaan van het brutosalaris per uur op een bedrag van 44,20 euro. Dat wil zeggen dat de helft van de werknemers binnen deze groep meer verdient en de andere helft minder.

Managers op administratief en commercieel gebied staan op plaats twee wat betreft het bruto uurloon. Zij verdienen het op een na hoogste salaris per uur, namelijk een bedrag van 41,00 euro. Op plaats drie vinden we juristen, die werken tegen een bruto uurloon van 37,40 euro. Docenten sluiten de lijst met een mediaan salaris van 32,90 euro bruto per uur (de genoemde bedragen zijn gebaseerd op gegevens uit 2023 en bevatten gegevens van werknemers van 15 tot 75 jaar oud).

Het laagste salaris per uur

Naast de best verdienende beroepen, heeft het CBS ook onderzocht welke werknemers het laagste bruto salaris per uur verdienen. Ook voor deze categorie is de mediaan onderzocht. Het blijkt dat hulpkrachten transport en logistiek het laagste bruto uurloon verdienen, namelijk 12 euro. Ter vergelijking: het minimumloon in 2023 gelijk was aan een bedrag tussen de 11,16 en 12,79 euro (voor werkenden van 21 jaar en ouder en de hoogte is afhankelijk van het aantal werkuren per week).

De mediaan van het inkomen van hulpkrachten transport en logistiek lag dus binnen de marge van het minimumloon. Bij het onderzoek is gekeken naar het inkomen van werkenden tussen de 15 en 75 jaar oud. Het minimum jeugdloon ligt lager dan de genoemde bedragen. Werken er veel mensen tegen een minimumjeugdloon in een sector, dan zou dat effect kunnen hebben op het genoemde uurloon.

Naast hulpkrachten transport en logistiek behoren ook verkopers, schoonmakers en keukenhulpen tot de werkenden met het laagste inkomen. Schoonmakers en keukenhulpen moeten het doen met zo’n 15,50 euro bruto per uur. Hulpkrachten in de bouw en industrie verdienen zo’n 15,20 euro bruto per uur.

