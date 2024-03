Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Zoveel salaris lever je per inkomen in als je parttime gaat werken

Je werkt fulltime, hebt een druk leven en overweegt minder te gaan werken. Wat betekent dat voor je salaris? Dit bedrag lever je in, gebaseerd op verschillende inkomenssituaties.

Het goede nieuws is dat werkenden er dit jaar in veel gevallen sowieso op vooruit gaan. Dankzij een hogere loonheffingskorting houden werknemers in loondienst in 2024 netto meer salaris over.

Van fulltime naar parttime

Nederlanders houden van deeltijdwerken. Zo’n 45 procent van de Nederlandse beroepsbevolking werkt deeltijd, blijkt uit cijfers. Van de vrouwen werkt bijna twee derde in deeltijd, onder mannen is dat iets meer dan een kwart. De belangrijkste redenen hiervoor zijn zorg dragen voor kinderen en kleinkinderen, mantelzorgen, de eigen gezondheid en een de behoefte aan extra vrije tijd, meldt NOS.

Tot slot speelt het inkomen een rol. Maar kun je het bedrag dat je inlevert, missen? Die afweging kun je natuurlijk pas maken als je weet hoeveel salaris je precies inlevert bij een parttime werkweek.

Parttime werken? Zoveel salaris lever je in

Om de financiële effecten inzichtelijk te maken, gebruiken we de WerkurenBerekenaar van het Nibud, Nederlands Instituut voor Budgetvoorlichting. We maken een berekening op basis van verschillende inkomenssituaties. In alle situaties gaan we uit van een persoon in loondienst zonder partner en kinderen, iemand die geen eindejaarsuitkering ontvangt en geen auto van de zaak heeft.

Onze fictieve hoofdpersoon woont in een huurwoning van 1000 euro per maand, zonder huurtoeslag en inclusief servicekosten. Daarnaast gaan we ervan uit dat deze persoon niet meer dan 36.952 euro aan spaargeld of beleggingen heeft.

Bruto salaris (40 uur) Netto salaris (40 uur) Netto salaris (32 uur) Verandering 2500 euro 2315 euro 2005 euro – 310 euro 3000 euro 2600 euro 2240 euro – 360 euro 3500 euro 2870 euro 2470 euro – 400 euro 4000 euro 3115 euro 2700 euro – 415 euro 4500 euro 3355 euro 2905 euro – 450 euro

Bovenstaande bedragen zijn indicaties, reële bedragen kunnen iets afwijken.

Effect op je pensioenpot

Hoewel het verleidelijk is om de afweging te maken of je het bedrag nú kunt missen, is het natuurlijk ook belangrijk om te kijken naar de lange termijn effecten. Als je namelijk pensioen opbouwt via de werkgever, kan het zijn dat je ook minder pensioen opbouwt als je minder gaat werken.

De onafhankelijke website Wijzer in Geldzaken heeft een voorbeeldberekening gemaakt. Stel dat je 32 jaar bent en van 40 naar 32 werkuren in een week gaat. Maandelijks gaat deze persoon er qua netto inkomen zo’n 320 euro op achteruit. Als hij tot zijn pensioen 32 uur blijft werken, bouwt hij naar schatting 27.000 euro minder pensioen op.

Daardoor ontvang je niet alleen nu minder salaris, ook op je oude dag zul je op basis van dit voorbeeld 120 euro per maand minder te besteden hebben.

Reacties