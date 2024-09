Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkeersboetes duurder dan ooit, zoveel ga je in 2025 betalen

Onlangs schreef Metro over welke actie in het verkeer volgens Nederlandse automobilisten de hoogste boete verdient: je telefoon gebruiken achter het stuur. Nu zijn de boetebedragen voor 2025 bekend en de verkeersboetes zijn duurder dan ooit. Zoveel ga je per overtreding betalen.

Uit de plannen van het kabinet bleek ook al dat de werkende Nederlander er volgend jaar een paar tientjes op vooruit gaat. Maar nou moet je dat bedrag natuurlijk niet aan boetes uitgeven.

Verhoging van boetebedragen De boetebedragen veranderen ieder jaar, via de aanpassing van de tarieven in de bijlage bij de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersboetes (Wahv). Hoeveel de boetes omhoog gaan, hangt af van de geldontwaarding en de ontwikkeling van de consumentenprijsindex. Voor de verkeersboetes voor 2025 geldt het een indexeringspercentage van 3,2 procent.

Boetes duurder, zoveel betaal je volgend jaar

Op dit moment krijg je voor foutief parkeren op een gehandicaptenplek de hoogste boete, daar mag je in 2024 490 euro voor aftikken. Ook volgend jaar blijft die boete het hoogst, ondanks dat Nederlandse automobilisten vinden dat telefoongebruik achter het stuur wel zwaarder bestraft mag worden.

Hieronder zijn in een tabel een aantal overtredingen en de (soms verhoogde) boetebedragen te zien:

Overtreding Boetes in 2024 Boetes in 2025 Foutief parkeren op gehandicaptenplek 490 euro 500 euro Telefoongebruik achter het stuur 420 euro 430 euro Door rood rijden, een kruispunt blokkeren, niet links inhalen en onnodig geluid veroorzaken 300 euro 310 euro Onnodig links rijden op snelweg 270 euro 280 euro Geen gordel om 180 euro 190 euro Rijden zonder leesbaar kenteken 180 euro 180 euro Een militaire colonne of uitvaartstoet doorsnijden 120 euro 120 euro Afslaan zonder richting aan te geven 120 euro 120 euro Bron: Autorai.nl

Dit zijn niet álle overtredingen die je kunt begaan, maar wel een paar veelvoorkomende. Zoals je ziet zijn de bedragen die zijn verhoogd, met 10 euro omhoog gegaan, terwijl andere bedragen hetzelfde blijven als in 2024. Snelheidsovertredingen kunnen 15 euro duurder zijn dan dit jaar, maar dat hangt af van hoe hard en waar je rijdt.

Reacties