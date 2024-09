Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Salarisverhoging, kortere werkweek: hier zet de vakbond dit seizoen op in

Op 1 december begint het cao-seizoen weer. CNV publiceerde vandaag wat de inzet voor komend jaar wordt. De vakbond hoopt een loonsverhoging tussen de 3,5 procent en 6 procent uit het vuur te slepen. Daarnaast pleit de vakbond voor een arbeidsduurverkorting van twee uur per week.

Ook wil CNV afspraken maken over meer zekerheid voor werknemers en het krijgen van een vast dienstverband na een jaar.

Vakbond: lagere looneis door gezakte inflatie

Tussen 3,5 en 6 procent zit best een gat, maar dit is volgens CNV bewust. „Omdat onze inzet per cao kan verschillen.”

De looneis is een stuk lager dan vorig jaar. Dat heeft alles te maken met de gezakte inflatie. „De afgelopen twee jaar hebben we hoog ingezet op onze loonvraag. Met als gevolg soms loonsverhogingen van boven de 10 procent. Dit was hard nodig: de inflatie was immers torenhoog. Nu vrijwel alle cao’s inflatiecompensatie hebben gekregen, is onze loonvraag in lijn met de verwachte inflatie (3,2 procent) en groei van de arbeidsproductiviteit (1,3 procent) in 2025”, zegt Piet Fortuin, CNV-voorzitter.

Kortere werkweek

Naast loonsverhoging ligt de focus van CNV op een kortere werkweek. De vakbond noemt een 30-urige werkweek ‘ideaal’. Hier wordt al langer door experts voor gepleit.

„Dit jaar zetten we in op 2 uur arbeidsduurverkorting per week. Dit is hard nodig om een betere werkprivé-balans te realiseren: 40 procent van de CNV-leden moet steeds meer taken combineren naast het werk, zoals mantelzorg, zorg voor kinderen en maatschappelijke taken”, zegt Fortuin. Een kortere werkweek is volgens hem noodzakelijk om werkenden meer lucht te geven en ruimte te bieden voor het leven naast het werk.

Reiskostenvergoeding

Uit CNV-onderzoek blijkt dat tweederde van de werknemers geen fietsvergoeding krijgt. Hoog tijd om daar verandering in te brengen, vindt CNV. De vakbond wil dat de onbelaste reiskostenvergoeding van 0,23 euro per kilometer ook voor fietsers moet gelden.

CNV zet daarnaast in op een kostendekkende vergoeding voor werkenden die met het openbaar vervoer en auto naar het werk gaan. Peilingen tonen volgens de bond aan dat de meeste leden toeleggen op de reis naar hun werk. „De onbelaste vergoeding van 23 eurocent per kilometer moet er dus snel voor iedereen komen die naar het werk reist”, vindt Fortuin.

Waar die andere grote vakbond, FNV, op inzet is nog niet bekend. Dat moet rond Prinsjesdag duidelijk worden.

