Minder mensen hebben betaald werk, dit verdient Jan Modaal

Er zijn op dit moment meer Nederlanders werkloos dan eerder dit jaar het geval was. In augustus steeg het aantal werklozen namelijk, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Afgelopen maand zat 3,7 procent van de beroepsbevolking zonder betaald werk. Maar wat is het salaris van (de wel werkende) Jan Modaal eigenlijk?

In juli bleef de werkloosheid onveranderd haken op 3,6 procent. Het werkloosheidspercentage schommelde volgens het CBS sinds de zomer van 2023 rond dat niveau. Het aantal WW-uitkeringen nam vorige maand toe.

Minder mensen doen betaald werk in Nederland

Het ging in augustus om ruim 3,6 miljoen mensen van 15 tot 75 jaar oud die geen betaald werk uitvoeren. Naast de 374.000 werklozen ging het om 3,2 miljoen mensen die niet kortgeleden naar werk hebben gezocht of daarvoor niet direct beschikbaar waren. Zij worden niet tot de beroepsbevolking gerekend. Dat zijn bijvoorbeeld mensen die met pensioen zijn, ziek of arbeidsongeschikt zijn.

Eind augustus verstrekte het UWV 170.700 WW-uitkeringen (zo hoog is die als je werkloos wordt), een stijging van 4 procent vergeleken met juli. Ten opzichte van augustus 2023 was sprake van een stijging van 9,1 procent. Vooral het aantal WW-uitkeringen aan jongeren tot 30 jaar en 55-60 jarigen zijn meer dan gemiddeld toegenomen, stelde Rob Witjes, hoofd arbeidsmarktinformatie en -advies bij UWV.

Het salaris van Jan Modaal

Veel mensen in ons land doen dus geen betaald werk, maar het overgrote deel doet dat wél. Jan Modaal is de term die gebruikt wordt voor de doorsnee Nederlander, iemand met een ‘gemiddeld’ leven, voor zover dat kan. Wat is het salaris van de gemiddelde Nederlander? Volgens het Centraal Planbureau ligt het netto maandsalaris van Jan Modaal op ongeveer 2900 euro. Bruto gaat het om 44.000 euro per jaar.

Maar er is goed nieuws, voor de meeste werkenden: in 2025 krijg je er geld bij. Door alle aangekondigde maatregelen gaat het bedrag dat mensen onderaan de streep op de salarisstrook overhouden per 1 januari met zo’n 1,5 procent omhoog. Voor mensen die een modaal salaris verdienen, gaat het om netto 43 euro per maand.

Ook medewerkers die in 2024 twee keer modaal verdienen, zien hun netto-inkomen oplopen. Met een plus van zo’n 1,3 procent is de toename hier verhoudingsgewijs wel iets kleiner. Zij krijgen er om precies te zijn 56,58 euro per maand bij. Benieuwd wie er nog meer op vooruit gaat én welke groep erop achteruit gaat? Dat leggen we in dit artikel uit.

