Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Manieren om een passief inkomen te verdienen (en waar je op moet letten)

Een passief inkomen klinkt wellicht als de ultieme droom. Maar als iedereen slapend rijk konden worden, zouden niet veel meer mensen dat dan doen? Wat is nou zo’n passief inkomen, waar moet je op letten en is het echt zo rooskleurig?

Ga jij toch liever voor een traditionelere manier van werken? Lees dan meer over de meest kansrijke beroepen in 2024 en weet direct welk salaris je daar (ongeveer) mee kunt verdienen.

Passief inkomen

Online word je er overal mee om de oren geslingerd: veelbelovende verhalen van mensen die bakken met geld hebben verdiend dankzij een passief inkomen. Via je eigen Cash Cow-kanaal op YouTube, het verkopen van e-books of het bouwen van een website gevuld met affiliate marketing.

Het zijn allemaal manieren een passief inkomen te genereren. Dat wil zeggen dat er geld binnenkomt, zonder dat je daar actief nog (veel) voor hoeft te werken. Je investeert eerst tijd en/of geld en later pluk je daar de vruchten van. Achterover leunen en wachten tot het geld vanzelf naar je toekomt, dat zal dus niet werken.

Manieren om een passief inkomen te verdienen

Er zijn verschillende manieren om een passief inkomen te genereren. Hoewel het woord ‘passief’ wellicht suggereert dat je er niets voor hoeft te doen, zul je toch echt in actie moeten komen. Onderstaand geven we een aantal voorbeelden.

1. Beleggen

Allereerst – en ook direct een traditionele manier – kun je bijvoorbeeld beleggen. Maar ook naar beleggingssucces is geen eenvoudige, snelle route, bespraken we eerder met beleggingsexperts Pim Verlaan en Milou Brand van Jong Beleggen, de podcast. Het allerbelangrijkste voordat je kunt starten met beleggen – en op die manier een passief inkomen te genereren – is kennis vergaren.

Wees gewaarschuwd voor finfluencers die van de toren blazen over enorme rendementen, want vaak zijn dat de meest risicovolle investeringen, legt Brand uit.

2. Investeren in vastgoed

Investeren in vastgoed en daarmee verhuurinkomsten genereren is eveneens een manier om passief geld te verdienen. Dat vraagt uiteraard nogal wat startkapitaal. Daarnaast vraagt het verhuren van een huis ook tijd voor bijvoorbeeld het contact met huurders en financiële investeringen voor onderhoud. De verhuur kan natuurlijk worden uitbesteed, maar dat vraagt een extra investering.

Daarnaast moet je uiteraard ook rekening houden met de regelgeving voor verhuur in Nederland.

3. Verkoop van online producten

Het is lastig om jezelf aan het aanbod van online cursussen, trainingen en (zelfhulp)boeken te onttrekken. Allemaal manieren om op termijn een passief inkomen mee te genereren. Het vergt aan de voorkant wel de nodige tijd, kennis en eventueel geld, want het product moet wel eerst worden ontwikkeld. Wordt het product daarna voor langere tijd verkocht? Dan kun je je passief inkomen verwelkomen.

Niet de tijd of kennis om een hele cursus te ontwikkelen? Dan kun je ook denken aan de online verkoop van templates. Tegen een (kleine) verkoopprijs kun je deze online aanbieden en een geldstroom genereren.

4. Je eigen website

Wellicht heb je de term dropshipping ook al eens voorbij horen komen. Je biedt online producten aan, zonder zelf een loods vol voorraad te beheren. De producten worden door iemand anders gemaakt en verstuurd, jij biedt die online aan.

Daarnaast is affiliate marketing een manier om passief inkomen te genereren. Je hebt een site of online platform, linkt naar een product en als mensen via jouw link het product aanschaffen, ontvang je commissie. Niet geheel onbelangrijk: je hebt dus wel bezoekers op je platform nodig en dat is met het huidige aanbod websites, influencers en platformen nog niet zo gemakkelijk.

Hoe heerlijk zo’n passief inkomen misschien ook klinkt, ‘gratis geld’ is het niet. Er zijn allerlei manieren, maar voordat je zover bent, zul je in ieder geval moeten investeren in kennis en strategieën. Toch liever bij een baas aan de slag?

Vorige Volgende

Reacties