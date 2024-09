Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Dit vinden mensen het meest irritant aan hun buren

Beter een goede buur dan een verre vriend, is de leus, maar dat ‘goede buur’ gaat niet altijd op. Je hoeft maar een blik op de tv te werpen en de burenruzies vliegen je om de oren. Uit onderzoek blijkt nu dat zes op de tien Nederlanders zich weleens stoort aan hun buren en er zijn een paar dingen die er daarbij bovenuit steken.

Wel een positieve noot: bijna zeven op de tien Nederlanders heeft een goede relatie met hun buren. Het kan dus zo zijn dat je wel een goede relatie met je buren hebt, maar ze soms toch nog irritant vindt. In aanloop naar Burendag, aanstaande zaterdag, deed Verhuisoffertes.com onderzoek naar ‘buurlijke’ relaties.

Geluidsoverlast irritatie nummer één onder buren

De nummer één stoorzender zal je weinig verbazen: geluidsoverlast. Een op de zes Nederlanders scoort dat het hoogst als het gaat om irritaties door buren. Feestjes worden opvallend genoeg door een kleinere groep genoemd als irritatiepunt en het zijn dan vooral twintigers die daar moeite mee hebben. De hekkensluiter van de top 3 zijn buren die zich te veel met je bemoeien. De buurvrouw die vindt dat je je eigen heg niet goed hebt gesnoeid, bijvoorbeeld, of die wel erg veel commentaar heeft als je aan het barbecuen bent.

Mannen blijken zich vaker te storen aan bemoeials als buren, maar hebben ook vaker last van huisdieren. Vrouwen vinden geluidsoverlast en rommeligheid dan weer heel vervelend.

Meeste irritaties in Noord-Holland

Ook een vrij open deur, maar mensen storen zich meer aan hun buren als ze dicht op hen wonen. In rustigere provincies als Limburg, Friesland en Zeeland, waar meer ruimte is en minder mensen wonen, storen mensen zich veel minder vaak aan hun buren. Hoe anders is dat in Noord-Holland: daar vinden twee op de drie inwoners hun buren weleens irritant. In Zuid-Holland en Flevoland geldt dat voor 60 procent van de inwoners.

Jongeren lijken wat minder gesteld op de relatie met de mensen om zich heen. Het kan een op de zes mensen van tussen de 18 en 30 jaar weinig schelen of ze goed zijn met hun buren of niet. 70-plussers vinden dat bijna allemaal (80 procent) wel heel belangrijk. In 86 procent van de gevallen beoordelen zij de relatie met hun buren op dit moment als goed tot zeer goed. Onder jongeren is dat slechts voor 56 procent het geval.

Reacties