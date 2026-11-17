Nederlandse vrouwen verdienen 15.071 euro minder per jaar dan mannen: grootste inkomenskloof in EU
Nederlandse vrouwen verdienen op jaarbasis aanzienlijk minder dan mannen. De inkomenskloof is zelfs nergens in de Europese Unie zo groot als in Nederland. Ook het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen met een laag inkomen is nergens groter. Dat blijkt uit de Gender Equality Index 2026 van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE).
Vrouwen verdienen gemiddeld 33.366 euro per jaar, bruto. Bij mannen ligt dat bedrag op 48.437 euro. Beide groepen zijn er het afgelopen jaar op vooruitgegaan, maar het verschil blijft groot.
Ook bij laagbetaalde banen is het verschil duidelijk zichtbaar. Van de werkende vrouwen heeft 44 procent een laag inkomen, tegenover 28 procent van de werkende mannen. Dat aandeel daalde bij vrouwen met 2 procent, terwijl het bij mannen juist met 1 procent steeg.
49 procent van de vrouwen besteedt meer dan 35 uur per week aan kinderzorg
Een van de verschillen tussen mannen en vrouwen is de tijd die zij besteden aan de zorg voor kinderen. Bijna de helft van de vrouwen (49 procent) zorgt meer dan 35 uur per week voor kinderen tot 12 jaar. Bij mannen is dat 26 procent. Beide percentages behoren tot de hoogste in de Europese Unie.
Ook op andere financiële gebieden is de ongelijkheid zichtbaar. Zo is het pensioen van vrouwen gemiddeld 30 procent lager dan dat van mannen.
Nederland vijfde op gendergelijkheid, maar 26ste op werk
Op de totale Gender Equality Index staat Nederland op de vijfde plaats in de Europese Unie, met een score van 70,7 punten op een schaal van 100. Frankrijk staat bovenaan, gevolgd door Zweden, Denemarken en Spanje. Tsjechië, Hongarije en Cyprus staan onderaan de ranglijst. Vooral op het gebied van werk is er in Nederland nog veel ruimte voor verbetering. Ons land staat daar op de 26ste plaats van de 27 EU-landen. Alleen Griekenland scoort lager. Op het gebied van kennis en tijd doet Nederland het juist relatief goed: op beide onderdelen staat ons land op de derde plaats.
Dit zijn de best gelezen artikelen van dit moment:
- Wegenbelasting stijgt volgend jaar flink, in deze provincies betaal je het meest
- Zorgexpert: 42 zorgverzekeringen kosten in 2027 meer dan 2000 euro, maar verschil loopt op tot 650 euro
- Loop jij altijd sneller dan anderen? Dit zegt het volgens psychologen over je persoonlijkheid
- De Spaarrekening van Astrid (41): ‘Door die autoreparatie hou ik geen buffer over’
- Hond bijt vrouw, baasje moet 16.000 euro betalen: wanneer draai je op voor een bijtincident?