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Nederlandse vrouwen verdienen 15.071 euro minder per jaar dan mannen: grootste inkomenskloof in EU

Nederlandse vrouwen verdienen op jaarbasis aanzienlijk minder dan mannen. De inkomenskloof is zelfs nergens in de Europese Unie zo groot als in Nederland. Ook het verschil tussen het aantal vrouwen en mannen met een laag inkomen is nergens groter. Dat blijkt uit de Gender Equality Index 2026 van het Europees Instituut voor Gendergelijkheid (EIGE).

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Vrouwen verdienen gemiddeld 33.366 euro per jaar, bruto. Bij mannen ligt dat bedrag op 48.437 euro. Beide groepen zijn er het afgelopen jaar op vooruitgegaan, maar het verschil blijft groot.

Ook bij laagbetaalde banen is het verschil duidelijk zichtbaar. Van de werkende vrouwen heeft 44 procent een laag inkomen, tegenover 28 procent van de werkende mannen. Dat aandeel daalde bij vrouwen met 2 procent, terwijl het bij mannen juist met 1 procent steeg.

49 procent van de vrouwen besteedt meer dan 35 uur per week aan kinderzorg

Een van de verschillen tussen mannen en vrouwen is de tijd die zij besteden aan de zorg voor kinderen. Bijna de helft van de vrouwen (49 procent) zorgt meer dan 35 uur per week voor kinderen tot 12 jaar. Bij mannen is dat 26 procent. Beide percentages behoren tot de hoogste in de Europese Unie.

Ook op andere financiële gebieden is de ongelijkheid zichtbaar. Zo is het pensioen van vrouwen gemiddeld 30 procent lager dan dat van mannen.

Nederland vijfde op gendergelijkheid, maar 26ste op werk

Op de totale Gender Equality Index staat Nederland op de vijfde plaats in de Europese Unie, met een score van 70,7 punten op een schaal van 100. Frankrijk staat bovenaan, gevolgd door Zweden, Denemarken en Spanje. Tsjechië, Hongarije en Cyprus staan onderaan de ranglijst. Vooral op het gebied van werk is er in Nederland nog veel ruimte voor verbetering. Ons land staat daar op de 26ste plaats van de 27 EU-landen. Alleen Griekenland scoort lager. Op het gebied van kennis en tijd doet Nederland het juist relatief goed: op beide onderdelen staat ons land op de derde plaats.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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