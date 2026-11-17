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Zorgexpert: 42 zorgverzekeringen kosten in 2027 meer dan 2000 euro, maar verschil loopt op tot 650 euro

Wie volgend jaar een zorgverzekering heeft, gaat daar flink meer voor betalen. Twee op de drie basisverzekeringen kosten in 2027 namelijk meer dan 2000 euro per jaar. Ook de gemiddelde maandpremie stijgt fors. Verzekerden betalen gemiddeld bijna 15 euro per maand meer dan dit jaar.

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Dat blijkt uit een analyse van vergelijkingswebsite Overstappen.nl. Van de 62 basisverzekeringen die volgend jaar worden aangeboden, komen er 42 boven de grens van 2000 euro uit. In 2026 waren dat er nog maar 11. Het aantal dure polissen is daarmee in één jaar bijna verviervoudigd.

De gemiddelde premie stijgt met 9,4 procent. Verzekerden betalen daardoor volgend jaar gemiddeld ruim 173 euro per maand voor hun basisverzekering. Op jaarbasis komt dat neer op ruim 2077 euro. Wie zorg nodig heeft, moet mogelijk ook nog het verplichte eigen risico betalen.

In de video boven het artikel hoor je Telegraaf-journalist Willemijn van Benthem over de hoogte van de premies voor zorgverzekeringen.

Alle 61 bestaande zorgpolissen in 2027 duurder: gemiddeld 178 euro extra

Ook mensen die bij hun huidige zorgverzekeraar blijven, ontkomen niet aan de prijsstijging. Alle 61 polissen die zowel in 2026 als in 2027 worden aangeboden, zijn duurder geworden. Gemiddeld betalen verzekerden bijna 15 euro per maand extra. Dat komt neer op bijna 178 euro per jaar voor één volwassene.

Volgens zorgverzekeringsexpert Jeremy Broekman van Overstappen.nl is het daarom verstandig om de huidige verzekering eens goed te bekijken. Veel mensen laten hun polis automatisch doorlopen, terwijl overstappen flink wat geld kan besparen.

Prijsverschil zorgverzekering loopt in 2027 op tot bijna 650 euro

Niet alleen de gemiddelde premie stijgt. Ook het verschil tussen de goedkoopste en duurste basisverzekering wordt groter. Wie goed vergelijkt, kan daardoor flink besparen. Het verschil tussen de voordeligste en duurste polis loopt volgend jaar op tot bijna 650 euro per jaar. In 2026 was dat nog ruim 500 euro.

Vooral bij combinatiepolissen liggen de premies hoog. Dit type verzekering biedt verzekerden meer vrijheid in de keuze voor zorgverleners. Toch is zo’n uitgebreidere polis niet voor iedereen nodig.

Naturapolis of combinatiepolis: waar moet je in 2027 op letten?

Wie op zoek gaat naar een goedkopere zorgverzekering, doet er volgens Broekman verstandig aan om niet alleen naar de maandelijkse kosten te kijken. Ook het soort polis en de zorg die iemand nodig heeft, zijn belangrijk.

Zo is een naturapolis vaak voordeliger voor mensen die gebruikmaken van zorgverleners waarmee hun verzekeraar een contract heeft. Een combinatiepolis biedt doorgaans meer keuzevrijheid, maar is ook duurder.

Controleer daarom goed of jouw zorgverzekeraar een contract heeft met de zorgverleners waar je naartoe wilt. De onderhandelingen tussen zorgverzekeraars en zorgaanbieders voor 2027 zijn namelijk nog niet allemaal afgerond.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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