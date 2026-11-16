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Loop jij altijd sneller dan anderen? Dit zegt het volgens psychologen over je persoonlijkheid

Ben jij iemand die altijd stevig doorloopt, zelfs als je helemaal geen haast hebt? Dan kan dat meer over je persoonlijkheid zeggen dan je misschien denkt. Volgens psychologen hangt een hoog wandeltempo samen met bepaalde karaktereigenschappen. En ook wetenschappelijk onderzoek wijst op een opvallend verband.

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Je kent het vast wel: je loopt rustig over straat en wordt ingehaald door iemand die met flinke passen voorbijschiet. Sommige mensen lijken standaard haast te hebben, ook als ze nergens op tijd hoeven te zijn. Maar volgens psychologen hoeft snel wandelen helemaal niet te betekenen dat iemand gehaast is. Het kan ook iets zeggen over hoe iemand in het leven staat.

Wat zegt snel lopen over je persoonlijkheid?

Psycholoog Christal Castagnozzi, klinisch directeur bij Thrive Psychology Health Team, legt tegenover Upworthy uit dat mensen die snel wandelen vaker bepaalde persoonlijkheidskenmerken vertonen. Zo wordt een stevig wandeltempo in verband gebracht met consciëntieusheid, oftewel de mate waarin iemand georganiseerd, gedisciplineerd en betrouwbaar is.

Ook emotionele stabiliteit speelt mogelijk een rol. Volgens Castagnozzi laten grote onderzoeken zien dat emotioneel stabiele mensen gemiddeld sneller lopen. Daarnaast wordt een hoog wandeltempo geassocieerd met eigenschappen als ambitie en assertiviteit. Mensen die doelgericht zijn en graag iets bereiken, zouden ook tijdens het wandelen vaker een stevig tempo aanhouden.

Dat betekent overigens niet dat iedereen die snel loopt automatisch ambitieus of emotioneel stabiel is. Het gaat om verbanden tussen gedrag en persoonlijkheidskenmerken, niet om vaste regels. Voor extraversie, de eigenschap die onder meer samenhangt met sociaal en energiek gedrag, zijn de onderzoeksresultaten bovendien minder eenduidig.

Wetenschappelijk onderzoek naar snelle wandelaars

Dat er daadwerkelijk een verband bestaat tussen wandelsnelheid en persoonlijkheid, blijkt onder meer uit een onderzoek dat in 2012 verscheen in het wetenschappelijke tijdschrift The Journals of Gerontology. Onderzoekers volgden 907 mannen en vrouwen tussen de 71 en 82 jaar en bekeken hoe hun persoonlijkheid samenhing met hun wandeltempo Daaruit bleek dat deelnemers die hoger scoorden op consciëntieusheid bij aanvang van het onderzoek gemiddeld sneller liepen. Bovendien nam hun wandelsnelheid gedurende ongeveer drie jaar minder snel af dan bij deelnemers die lager scoorden op deze eigenschap.

Volgens de onderzoekers zou dat kunnen komen doordat gedisciplineerde mensen vaker gezondheidsdoelen stellen en zich daar beter aan houden. Voor openheid voor nieuwe ervaringen werd geen duidelijk verband met wandelsnelheid gevonden. Wel is belangrijk dat het onderzoek onder ouderen werd uitgevoerd. De resultaten zijn daardoor niet zomaar van toepassing op mensen van alle leeftijden.

Niet iedereen die snel loopt, heeft haast

Toch moet je volgens psychologen voorzichtig zijn met het trekken van conclusies op basis van iemands wandeltempo. Hoe snel iemand loopt, hangt namelijk ook samen met lichamelijke conditie, gezondheid, vermoeidheid en zelfs de schoenen die iemand draagt. Ook de omgeving en het gezelschap kunnen invloed hebben.

Zo kunnen mensen die rekening houden met anderen hun tempo bewust aanpassen aan degene met wie ze wandelen. Wie normaal gesproken stevig doorstapt, kan naast een vriend of partner ineens een stuk langzamer lopen. Dat zegt niet direct iets over een verandering in persoonlijkheid, maar vooral over de situatie.

Ook stress of vermoeidheid kan ervoor zorgen dat je sneller of juist langzamer loopt dan normaal. Volgens psychologen is het daarom interessanter om naar je eigen wandelgedrag in verschillende situaties te kijken dan om op basis van één wandeling conclusies te trekken.

Kun je iemands karakter herkennen aan de manier van lopen?

Een hoog wandeltempo kan dus samenhangen met eigenschappen als discipline, doelgerichtheid en emotionele stabiliteit. Maar het is geen betrouwbare manier om iemands volledige karakter te beoordelen. Daarvoor spelen te veel andere factoren mee.

Loop jij altijd sneller dan de mensen om je heen? Dan zou dat kunnen passen bij een doelgerichte persoonlijkheid. Maar misschien heb je simpelweg een goede conditie, lange benen of vind je langzaam wandelen vervelend. Niet iedere snelle wandelaar is immers op weg naar een belangrijke afspraak. Soms is stevig doorlopen gewoon een gewoonte.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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