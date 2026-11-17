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1 op de 7 overledenen laat geen naaste familie achter: zoveel mensen krijgen met verlies te maken

Een ouder verliezen, afscheid moeten nemen van je broer of zus of je partner kwijtraken. Voor veel mensen hoort het helaas bij het leven. In 2025 kregen ongeveer 620.000 Nederlanders te maken met het overlijden van een naaste. Maar er is ook een andere kant: niet iedereen die overlijdt, laat familie achter. Bijna 14 procent van de overledenen had geen naaste familieleden meer, blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

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Het gaat om 13,5 procent van de mensen die in 2025 overleden. Bij de overige 86 procent kon het CBS één of meer naaste familieleden vaststellen. Daarbij gaat het om ouders, kinderen, broers, zussen en partners. Verdere familieleden, zoals neven, nichten, ooms en tantes, zijn niet meegerekend.

65-plussers verliezen veel vaker een naaste dan jongeren

Ook de kans dat je met het overlijden van een familielid te maken krijgt, verschilt per levensfase. Hoe ouder mensen worden, hoe vaker zij iemand uit hun naaste familie verliezen. In 2025 verloor 7,2 procent van de 65-plussers een familielid. Bij mensen tussen de 40 en 65 jaar was dat 5,3 procent. Onder minderjarigen kwam het veel minder vaak voor: daar verloor 0,2 procent een naaste.

Niet alleen de kans op verlies verandert met de leeftijd, ook om wie het gaat. Kinderen en jongvolwassenen verliezen meestal een ouder. Voor mensen van middelbare leeftijd is dat eveneens vaak het geval, al komt het overlijden van een broer of zus in die groep ook voor.

Bij ouderen verschuift dat beeld. Zij verliezen relatief vaak iemand van hun eigen generatie, zoals een broer of zus. Ook het overlijden van een partner komt in deze levensfase vaker voor.

700 Nederlanders verloren in één jaar minstens drie naasten

Een overlijden raakt bovendien lang niet altijd maar één persoon. In 2025 verloren ongeveer 599.000 Nederlanders één naaste. Zo’n 20.000 mensen moesten in datzelfde jaar afscheid nemen van twee familieleden. Voor ongeveer 700 mensen ging het zelfs om drie of meer naasten.

De cijfers laten daarmee verschillende kanten van familieverlies zien. Terwijl sommige mensen meerdere familieleden verliezen, overlijdt een ander zonder naaste familieleden die het CBS kan vaststellen.

Dat laatste betekent overigens niet automatisch dat iemand helemaal niemand meer had. Familie kan bijvoorbeeld in het buitenland wonen of bestaan uit familieleden die buiten de definitie van het CBS vallen. Ook zijn niet alle familiebanden in de gegevens bekend. Het werkelijke aantal nabestaanden kan daarom hoger liggen dan uit de cijfers blijkt.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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