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CBS: moeders verdienen 6 jaar na eerste kind 33 procent minder, bij vaders is dat slechts 3 procent

Een kind krijgen kost moeders vaak veel meer inkomen dan vaders. Volgens nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verdienen vrouwen zes jaar na hun eerste kind gemiddeld 33 procent minder. Bij mannen blijft die daling beperkt tot 3 procent.

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De inkomensdaling na de geboorte van een eerste kind wordt ook wel de ‘babyboete’ genoemd. Die is de afgelopen twintig jaar kleiner geworden, maar vrouwen leveren nog altijd flink meer in dan mannen.

Wat betekent de babyboete voor het inkomen van ouders?

Na de geboorte van een kind verandert er veel. Ouders moeten hun werk combineren met de zorg voor hun baby. In de praktijk betekent dat vaak dat vooral moeders minder uren gaan werken of tijdelijk stoppen met werken. Dat heeft gevolgen voor wat ze verdienen en kan ook invloed hebben op hun verdere carrière.

Die financiële terugval wordt de babyboete genoemd. Om deze te onderzoeken, vergeleek het CBS het inkomen van ouders in het jaar voordat hun eerste kind werd geboren met dat van zes jaar later. Het gaat om het bruto-inkomen uit werk, zoals salaris of inkomsten uit een eigen bedrijf. Toeslagen, uitkeringen en andere inkomsten tellen dus niet mee.

Bij vrouwen die tussen 2016 en 2018 voor het eerst moeder werden en daarvoor werkten, was dat inkomen zes jaar later gemiddeld 33 procent lager. Bij mannen die in dezelfde periode vader werden, ging het om een daling van slechts 3 procent.

Babyboete voor moeders daalde in 20 jaar van 57 naar 33 procent

Toch is er ook een positieve ontwikkeling. De financiële terugval bij moeders is de afgelopen twintig jaar namelijk flink afgenomen. Bij vrouwen die tussen 1996 en 2001 voor het eerst een kind kregen, lag hun inkomen zes jaar later nog ruim 57 procent lager dan voor de geboorte.

Dat verschil is in de loop der jaren kleiner geworden. Volgens het CBS komt dat vooral doordat moeders gemiddeld meer uren zijn gaan werken. Ook stoppen vrouwen na de geboorte minder vaak helemaal met werken. Bij mannen is er door de jaren heen veel minder veranderd.

75 procent van de vaders werkt voltijds, tegenover 18 procent van de moeders

Dat moeders vaker minder gaan werken, hangt ook samen met de verdeling van de zorgtaken. Kinderopvang speelt daarbij een belangrijke rol: ouders moeten werk en de zorg voor hun kinderen combineren. Twee derde van de ouders met een partner zegt de zorg voor kinderen het liefst gelijk te willen verdelen. In de praktijk gebeurt dat veel minder vaak.

Bij slechts 40 procent van de samenwonende man-vrouwkoppels met kinderen is de zorg daadwerkelijk gelijk verdeeld. In ruim de helft van de gezinnen neemt de vrouw meer zorgtaken op zich dan de man.

Ook in het aantal werkuren is het verschil duidelijk te zien. Van de vaders met een kind jonger dan 4 jaar werkt 75 procent minimaal 35 uur per week. Bij moeders is dat slechts 18 procent. De meeste moeders werken tussen de 20 en 35 uur per week.

De babyboete is dus wel kleiner geworden, maar de cijfers laten zien dat de komst van een kind financieel nog altijd veel meer gevolgen heeft voor moeders dan voor vaders.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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