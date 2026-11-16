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De Spaarrekening van Astrid (41): ‘Door die autoreparatie hou ik geen buffer over’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer over geld praten, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Astrid, die weinig van haar buffer overhoudt vanwege reparatiekosten aan haar auto.

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Naam: Astrid (41)

Beroep: Werkzaam in de cultuursector

Netto inkomen: 2900 euro

Woonsituatie: getrouwd, kinderen, koophuis

De Spaarrekening van Astrid

Hoeveel staat er op je spaarrekening?

“Het is heel erg, maar mijn man en ik hebben eigenlijk alleen een kleine buffer van 2500 euro. Dat is dus echt voor noodgevallen – huishoudelijke apparatuur die stukgaat, een onverwachte rekening, dat soort dingen. Het is niet helemaal niks, maar tegelijkertijd is het een bedrag dat zó, huppakee, opgaat.”

Niet heel erg blij dus, met de financiële stand van zaken?

“Nee, het zou ook veel beter kunnen zijn. We zouden méér achter de hand kunnen hebben. Vooral omdat we allebei een redelijk goed salaris hebben en niets tekortkomen, maar aan het einde van de maand blijft er altijd te weinig over om te sparen. Kleine beetjes ja, maar een echt groot bedrag opbouwen lukt vooralsnog niet.”

Waar gaat het geld dan zoal aan op?

“De woonlasten, al valt de hypotheek in ons geval mee – gunstig gekocht in de tijd dat de rentes laag stonden, gelukkig. Maar de boodschappen zijn een grote kostenpost, net als de hobby’s van de kinderen. En eerlijk is eerlijk: we houden er gewoon van om leuke dingen te doen als gezin. Even naar de film, even ergens lunchen… je leeft tenslotte ook nu. Sparen voor later oké, maar wat als later nooit komt? Omdat een van ons ziek wordt? Niet dat dat nu aan de hand is, maar die gedachte speelt wel mee.”

Hoeveel spaar je per maand?

“Dat verschilt, al proberen we per maand wel 150 euro opzij te zetten. Structureel sparen is echter lastig, er zijn altijd andere dingen die voorgaan. Of we moeten daadwerkelijk onze buffer aanbreken, zoals nu met onze auto.”

Ai…

“Hou op, schei uit, dat ding hield er een paar weken geleden mee op. We moesten naar de garage en kregen een gepeperde rekening van 800 euro. En dat was een tijdelijke oplossing, want het daadwerkelijke probleem werd niet aangepakt – daar was een grotere reparatie à 3000 euro voor nodig. Ja, toen schoot ik in de stress, want dat geld hebben we nu niet.”

En nu?

“Inmiddels weten we dat het probleem niet is opgelost met de tijdelijke reparatie, want afgelopen week startte de auto wéér niet. Het is onze tweede auto, dus geen halszaak, maar ik gebruik hem wel veel. Ik ben nu met mijn ouders in gesprek om geld van hen te lenen, maar eerlijk gezegd schaam ik me daar wel een beetje voor.”

Heb je nog schulden?

“Dat gelukkig niet, maar dat verandert zodra we geld lenen van mijn ouders. Al zal dat qua rente en aflossingstermijn niet zo’n probleem worden, dat mogen we op ons eigen tempo doen.”

Zou je iets aan je financiële situatie willen veranderen?

“Wat ik eerder al zei, we zijn het nu aan onszelf verplicht om beter te gaan sparen, om een betere buffer te hebben. Deze hele auto-situatie laat immers zien hoe financieel kwetsbaar we zijn. Het voelt nu bijna roekeloos hoe we in het leven staan, en soms denk ik: hadden we maar meer gespaard. Het is steeds zoeken naar een balans tussen verstandige keuzes maken en nú leven, maar ik kan mezelf op dit moment wel voor mijn kop slaan.”

Wat is je beste financiële tip?

“Nou, dat spreekt voor zich: doe niet als wij en zorg voor een minimale buffer plús een spaarsaldo. En verder kan ik wel roepen dat je kritischer moet zijn in je uitgaven, maar dan spreek ik vooral ook mezelf toe. Nu nog overgaan tot actie, zullen we maar zeggen.”

Vanwege privacy in combinatie met gevoelige onderwerpen zijn de namen gefingeerd. De echte namen zijn bekend bij de redactie.

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Geschreven door Mirthe Diemel Liep honderd jaar geleden al stage bij Metro en is met tussenpozen altijd blijven hangen. Maakt nu wekelijks een aflevering voor Metro’s rubriek Opgebiecht, De Spaarrekening van... en Geld maakt (niet) gelukkig. Schrijft daarnaast ook graag human-interest verhalen en portrettenseries; zolang het maar persoonlijk is. Maar kan ook met net zoveel liefde een informatief artikel maken over de meest uiteenlopende onderwerpen – van rugpijn tot aan feiten over mayonaise.

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