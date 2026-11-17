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Hond bijt vrouw, baasje moet 16.000 euro betalen: wanneer draai je op voor een bijtincident?

Je hond bijt iemand, maar jij hebt zelf niets verkeerd gedaan. Moet je dan toch betalen? Een hondenbezitster krijgt een rekening van ruim 16.000 euro schadevergoeding na een aanval van haar herdershond. De rechter legt uit waarom.

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Het incident gebeurde op 1 juni 2018 in Amsterdam-Zuidoost. Een jonge vrouw was haar Jack Russell aan het uitlaten toen ze een herdershond zag. Het dier liep los en de eigenaresse was op dat moment niet in de buurt.

Omdat de vrouw de situatie niet vertrouwde, tilde ze haar hondje op. De herdershond kwam vervolgens op haar af en probeerde haar Jack Russell te pakken. Terwijl de vrouw haar hond boven haar hoofd hield, sprong de herdershond van achteren tegen haar aan. Hij krabde haar rug open en beet haar in haar rechterbovenarm.

De vrouw werd met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ze hield er twee littekens en PTSS aan over. Ook kreeg ze last van haar onderrug en rechterheup.

Rechter wijst verweer hondenbaasje af: slachtoffer had geen eigen schuld

De eigenaresse van de herdershond vond dat ze niet verantwoordelijk was voor alle schade. Volgens haar had de vrouw de hond uitgelokt door haar eigen hondje op te tillen. Ook stelde ze dat de vrouw met de riem naar de herdershond had geslagen.

De rechter ging daar niet in mee. Een onafhankelijke getuige bevestigde namelijk dat de herdershond op de vrouw afkwam en haar beet nadat ze haar hondje had opgetild. Ook had deze getuige haar na de aanval geholpen.

Volgens de rechter was het begrijpelijk dat de vrouw haar hond probeerde te beschermen. Ze kon niet weten dat de herdershond zo zou reageren. Er was daarom geen sprake van eigen schuld.

De eigenaresse moet de vrouw ruim 16.000 euro schadevergoeding betalen. Daarvan is 11.000 euro smartengeld. De overige ruim 5000 euro is bedoeld voor onder meer medische kosten, reiskosten en gemist inkomen.

Hond bijt iemand: volgens artikel 6:179 kun jij aansprakelijk zijn

In Nederland geldt dat de bezitter van een dier in principe aansprakelijk is voor de schade die het dier veroorzaakt. Dat staat in artikel 6:179 van het Burgerlijk Wetboek. Het gaat om risicoaansprakelijkheid. Dat betekent dat je ook verantwoordelijk kunt zijn als je zelf niets verkeerd hebt gedaan. Je hoeft dus niet eerst te hebben bewezen dat je onvoorzichtig bent geweest of dat je hond eerder agressief gedrag vertoonde.

Dat geldt niet alleen bij een hondenbeet. Ook als een hond bijvoorbeeld iemand omverloopt of spullen beschadigt, kan de bezitter aansprakelijk zijn voor de schade.

Wanneer kan de rechter de schadevergoeding na een hondenbeet verlagen?

Niet in iedere situatie hoeft de bezitter automatisch de volledige schade te betalen. Het gedrag van het slachtoffer kan namelijk ook een rol spelen. Als iemand zelf heeft bijgedragen aan het ontstaan van de schade, kan de rechter besluiten de schadevergoeding te verlagen. Dat heet eigen schuld.

In deze zaak was daar volgens de rechter geen sprake van. De vrouw handelde uit angst en probeerde haar hond te beschermen. De eigenaresse van de herdershond moet daarom de volledige schade vergoeden.

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Geschreven door Britt Bocxe Na haar studie Creative Business aan de Hogeschool van Amsterdam rolde Britt de journalistiek in. Ze liep stage bij VROUW van De Telegraaf en werkt inmiddels als freelance redacteur. Ze is gek op mensen, nieuwsgierig naar hun verhalen en eigenlijk geïnteresseerd in van alles. Van gezondheid en lifestyle tot bijzondere gebeurtenissen en maatschappelijke onderwerpen: ze vindt het leuk om overal in te duiken en steeds iets nieuws te ontdekken.

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