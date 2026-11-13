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Door hoge energieprijzen bezuinigt 30 procent van de jongeren op voeding of gezondheid, blijkt uit onderzoek

Hoge energieprijzen dwingen jonge Nederlanders tot moeilijke keuzes. Volgens onderzoek van de Europese Investeringsbank (EIB) zegt 30 procent van de 16- tot 24-jarigen minder uit te geven aan voeding of gezondheid. Ouderen worden minder hard geraakt.

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Voor het onderzoek ondervroeg onderzoeksbureau Ipsos bva in opdracht van de EIB zo’n 23.000 mensen uit alle 27 EU-landen. Daaruit blijkt dat vooral jonge Nederlanders financieel onder druk staan door de stijgende energieprijzen.

Van de Nederlanders tussen de 16 en 24 jaar zegt 47 procent dat de hogere energieprijzen hun koopkracht de afgelopen twaalf maanden sterk hebben verminderd. Onder 65-plussers is dat 24 procent. Jongeren ervaren de financiële gevolgen dus bijna twee keer zo vaak als ouderen.

30 procent van de jongeren bespaart op voeding of gezondheid

De hogere kosten zorgen ervoor dat Nederlanders hun uitgaven aanpassen. Zo heeft 36 procent de verwarming lager gezet om geld te besparen. Ook zegt 28 procent minder uit te geven aan voeding of gezondheid. Vooral onder jongeren is dat laatste opvallend. Van de 16- tot 24-jarigen geeft 30 procent aan op deze uitgaven te hebben bezuinigd. Onder 65-plussers is dat 18 procent. Ook het autogebruik verandert door de stijgende prijzen. Bijna de helft van de jongeren (49 procent) gebruikt de auto minder of op een andere manier. Bij ouderen ligt dat percentage op 35 procent.

Nederlanders worden overigens minder hard geraakt door de stijgende energieprijzen dan inwoners van veel andere Europese landen. In Nederland zegt 38 procent dat de hogere prijzen hun koopkracht sterk hebben verminderd, tegenover gemiddeld 60 procent in de Europese Unie.

48 procent van de jongeren ziet woningmarkt als groot probleem

Niet alleen de financiële gevolgen verschillen per generatie, ook de zorgen over de toekomst lopen uiteen. Voor jonge Nederlanders is de woningmarkt het grootste probleem. Bijna de helft (48 procent) van de 16- tot 24-jarigen noemt de toegang tot huisvesting als een van de drie grootste uitdagingen voor Nederland. Daarna volgen de kosten van levensonderhoud (37 procent) en klimaatverandering (29 procent).

Bij 65-plussers ligt dat anders. Zij noemen klimaatverandering het vaakst als een van de grootste uitdagingen (47 procent). Dat betekent niet dat jongeren zich geen zorgen maken over het klimaat. Zowel jongeren als ouderen verwachten dat de energietransitie helpt om klimaatverandering af te remmen. Wel hopen jongeren vaker dat die overgang ook snel financieel voordeel oplevert. Zo verwacht 29 procent van de jongeren dat de energietransitie hun energierekening zal verlagen. Onder 65-plussers denkt slechts 5 procent dat.

68 procent van de Nederlanders heeft woning geïsoleerd: hoogste aandeel in EU

Het onderzoek laat ook zien dat Nederland op sommige gebieden vooroploopt in Europa. Zo heeft 68 procent van de Nederlanders de woning geïsoleerd, tegenover gemiddeld 40 procent in de rest van de EU. Daarmee staat Nederland bovenaan. Ook elektrische fietsen zijn hier populairder dan elders. Bijna de helft van de Nederlanders (46 procent) heeft een elektrische fiets, terwijl het Europese gemiddelde op 18 procent ligt.

Ondanks die vooruitgang vindt 62 procent van de Nederlanders dat de energietransitie dringend moet worden doorgevoerd. Daarbij gaat het niet alleen om het klimaat, maar ook om betaalbare energie en minder afhankelijkheid van olie en gas uit het buitenland.

Voor jongeren lijkt vooral dat financiële aspect belangrijk. Terwijl ouderen klimaatverandering als grootste uitdaging zien, maken jonge Nederlanders zich in de eerste plaats zorgen over een betaalbaar huis en de kosten van het dagelijks leven.

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Geschreven door Cassandra Oostrom Cassandra heeft Journalistiek gestudeerd en spendeert graag tijd aan het lezen van andermans schrijfwerk, van fictie tot autobiografieën. Daarnaast is ze altijd al geïnteresseerd geweest in de wereld en maatschappelijke onderwerpen. Die twee passies combineert ze graag met haar liefde voor reizen.

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