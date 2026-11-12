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Stelling van de dag: ‘Een bank die bijna 1 miljard euro winst maakt, mag niet tegelijkertijd duizenden banen schrappen’

ABN AMRO heeft zijn winst afgelopen kwartaal met meer dan 50 procent opgevoerd, het gaat in totaal om 940 miljoen euro. De bank profiteert vooral van de gestegen rente. Daarbij merkt topvrouw Marguerite Bérard op dat de Nederlandse economie “veerkrachtig” bleef. Tegelijkertijd kondigde de bank een jaar geleden aan meer dan 5000 banen te schrappen om winstgevender te worden.

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De bank is nog steeds bezig met het indammen van het personeel. “Met ongeveer 46 procent van onze doelstelling voor de personeelsreductie tot 2028 inmiddels gerealiseerd, liggen we op koers.”

Het is de laatste tijd wel onrustig onder het personeel. FNV organiseerde gisteren de derde stakingsactie op rij. Eerder deden een paar honderd medewerkers mee. De vakbond maakt zich hard voor een sterkere loonsverhoging. Bérard wil niet inhoudelijk reageren. Later deze maand gaat het cao-overleg volgens haar verder.

'Een bank die bijna 1 miljard euro winst maakt, mag niet tegelijkertijd duizenden banen schrappen' Kies een optie Eens, medewerkers zouden juist iets moeten merken van de winst. Oneens, de bedrijfsvoering is aan het bedrijf zelf. Stem Eens, medewerkers zouden juist iets moeten merken van de winst. Gestemd 76% Oneens, de bedrijfsvoering is aan het bedrijf zelf. Gestemd 24%

Wat vind jij hiervan? Deel hieronder in de reacties een toelichting van je mening en wellicht nemen we jouw reactie mee in een volgend artikel. Meer Metro-stellingen vind je hier.

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