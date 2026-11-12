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DNB: 950.000 huishoudens krijgen hogere hypotheeklasten, een kwart betaalt ruim 300 euro extra

Voor zo’n 950.000 huishoudens dreigt de hypotheek de komende jaren duurder te worden. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) stijgen de bruto maandlasten bij een renteherziening vóór eind 2028 voor een doorsnee huishouden met 150 euro.

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De meeste huishoudens lijken deze stijging op te kunnen vangen, maar voor sommige huishoudens kunnen de hogere lasten voor financiële druk zorgen.

Kwart huishoudens betaalt ruim 300 euro per maand extra

DNB schat dat de bruto maandlasten voor een doorsnee huishouden met een variabele hypotheekrente of een renteherziening vóór eind 2028 met 150 euro toenemen. Ongeveer 950.000 huishoudens hebben bij een bank minstens één hypotheekdeel waarvoor een van deze situaties geldt.

De stijging valt niet voor iedereen hetzelfde uit, benadrukt de centrale bank. Bij een kwart van deze huishoudens komt er minder dan 50 euro per maand bij. Een ander kwart gaat maandelijks meer dan 300 euro extra betalen.

Waarom vooral huiseigenaren met een aflopende rentevaste periode meer betalen

De hypotheekrente is de afgelopen jaren flink gestegen. De gemiddelde rente op nieuwe hypotheken lag vijf jaar geleden nog rond 1,6 procent, tegen bijna 4 procent nu. Nieuwe huizenkopers merken dit direct: ze betalen een hogere hypotheekrente en kunnen daardoor minder lenen.

Huiseigenaren die al langere tijd in hun woning wonen, merken vaak nog weinig van de gestegen rente doordat zij hun hypotheekrente langdurig hebben vastgezet. Maar zodra die rentevaste periode eindigt, kunnen zij met een fors hogere rente te maken krijgen. Dat geldt vooral voor mensen die hun hypotheek afsloten toen de rente historisch laag was.

DNB onderzoekt risico’s van hogere hypotheeklasten voor banken

DNB onderzoekt deze ontwikkeling omdat hogere hypotheeklasten huishoudens financieel kwetsbaarder kunnen maken. Als zij daardoor moeite krijgen om hun hypotheek te betalen, kan dat ook weer gevolgen hebben voor hypotheekverstrekkers.

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Geschreven door Erandi Godinez Erandi heeft één grote passie en dat is schrijven. Ze vindt het heerlijk dat ze hier haar werk van heeft kunnen maken en geniet dan ook van elk artikel dat ze schrijft. Of dat nu is over de laatste influencertrend of over tuinieren. Ze duikt het liefst in onderwerpen die te maken hebben met lifestyle, psychologie, gezondheid én haar grootste guilty pleasure: showbizz.

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