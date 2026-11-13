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Tineke verloor dochter Tamar (23) na waarschuwingen aan ggz: nu strijdt ze voor een nieuwe wet

Toen Tineke Spruijt geen contact meer kreeg met dochter Tamar (23), sloeg ze alarm bij de ggz. Kort daarna vond ze haar overleden in Delft. Nu wil de psycholoog voorkomen dat waarschuwingen van naasten worden genegeerd. “Tamar heeft geen kans gehad.”

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Als kind was Tamar sociaal; zo speelde ze regelmatig met buurmeisjes. In de puberteit ontwikkelde ze een eetstoornis. “Op haar dertiende kreeg ze anorexia, een lichte vorm. Ze werd ambulant behandeld, niet opgenomen. Uiteindelijk leek dat met een sisser af te lopen”, vertelt Spruijt aan Metro. “Het ging weer goed en ze herstelde, hoewel het litteken bleef. Ze bleef wat alerter op voeding dan de gemiddelde persoon.” De zorgen waren voor haar moeder niet helemaal weg. “Sindsdien was ze mijn zorgenkindje.”

Tamar trekt zich steeds verder terug

Een mooie periode brak aan toen Tamar op haar vijftiende naar een school voor jong talent ging. “Ze zat samen in een klas met kinderen die heel creatief waren.” Later werd ze aangenomen op de Design Academy in Eindhoven en ging ze op kamers bij een hospita. Na een paar maanden bleek dat niet goed te gaan. “Tamar kreeg ten onrechte het idee dat haar hospita haar kamer binnenkwam. Ze was achterdochtig. Op de opleiding vond zij moeilijk aansluiting.”

Ze ging weer thuis wonen en begon aan een studie Nederlandse taal en cultuur in Leiden. “Ze schreef meerdere teksten over dieren, waar ze erg van hield. Daar haalde ze hele hoge cijfers voor.” Maar ook daar trok ze zich steeds verder terug. “Ze ging alleen maar met haar beste vriendin om. Ik denk dat dat een eerste signaal was dat ze in de prodromale fase van schizofrenie kwam, de eerste fase van de ziekte.”

Tamar wilde graag een hond en koos voor een Dalmatiër. Het bleek een pittige hond, die ze uiteindelijk terug moesten brengen naar de fokker. “Natuurlijk waren we daar heel verdrietig over, maar bij Tamar leidde het tot decompensatie.” Dat betekent dat iemand psychisch ernstig ontregelt. “Toen is ze echt psychotisch geworden.”

Moeder vindt dat psychose van Tamar onvoldoende aandacht krijgt

In 2021 ging Tamar naar de huisarts. “Ze sprak daar niet veel over, maar ik zag wel dat het steeds slechter ging. Haar stemmen zeiden dat ze daar niet over mocht praten”, vertelt Spruijt. Kort daarna werd ze opgenomen. “Ergens dacht ik: dat is maar goed ook, want ze liep zo op haar tenen.”

Volgens Spruijt ging het daarna mis met de hulpverlening. In het dossier las ze dat Tamar stemmen hoorde. “Toch is er iemand geweest die vermoedde dat ze autisme heeft.” Bij een eerste autismeonderzoek werd geen autisme vastgesteld. Bij een later onderzoek kreeg Tamar die diagnose alsnog, nog voordat ze bij het Centrum voor Autisme in behandeling kwam.

Spruijt vond echter dat Tamars psychotische problematiek op dat moment veel meer prioriteit had moeten krijgen. “Dat is alsof je iemand met longkanker behandelt voor verkoudheid”, zegt ze. “Ik heb haar nooit autistisch gevonden. Ja, misschien had ze daar wel wat trekjes van, maar wat haar in gevaar bracht, haar grootste probleem, is dat ze stemmen hoorde en hallucinaties had. Ze zag mij fysiek helemaal veranderen. Tamar beschreef dit als signalen van licht die ze uit mijn hoofd zag komen.”

In het Centrum voor Autisme volgde Tamar een therapiegroep voor mensen met autisme. “Ze gleed steeds verder in die psychose. Uiteindelijk zagen haar behandelaren dat ook wel in en is er nog een poging gedaan haar te verwijzen naar het team ‘Vroegsignalering Psychose’. Maar die weigerden haar, omdat ze niet de juiste diagnose en de juiste medicatie had.” Dat las Spruijt later terug in het dossier dat ze voor haar tuchtklacht inzag.

Tineke werd steeds bezorgder

In 2022 zag ze haar dochter steeds zieker worden en verder afglijden. Tamar kreeg antipsychotica, maar volgens Spruijt onder de therapeutische dosering. Zij haalde de medicijnen voor haar dochter op bij de apotheek. “Zo kon ik in de gaten houden hoeveel ze kreeg.”

Spruijt zag dat de medicatie onvoldoende aansloeg. “Ze zei steeds heftigere dingen. Tegenover haar behandelaren zei ik dat het belangrijk is dat ze een hogere dosering zou krijgen. Maar er werd niet veel mee gedaan: ze was meerderjarig.”

Tot haar grote opluchting mocht ze op een dag bij een behandelgesprek aanwezig zijn. “Ik zat daar heel erg op te wachten, omdat ik bezorgd was. Na tien minuten vroeg de behandelaar aan mijn dochter of ze het ongemakkelijk vond dat ik bij het gesprek zat. Mijn dochter zei natuurlijk ja, en toen moest ik naar buiten.”

Later las ze in het dossier dat Tamar zichzelf beschadigde en dat zij dat als moeder niet mocht weten. “In de richtlijn staat dat je familie moet betrekken bij suïcide en automutilatie.”

‘Niet te snel 112 bellen’

Later kreeg Spruijt meer contact met de hulpverleners, volgens haar ook omdat zij zelf inmiddels met de handen in het haar zaten. Tamar kreeg een signaleringsplan voor crisissituaties. “In fase rood stond dat ik als moeder niet te snel 112 mocht bellen. Van mij werd verwacht dat ik dit plan thuis uitvoerde, maar ik ben niet betrokken bij het maken ervan.”

Het verbaast haar dat die zin in het plan stond. “Ik heb nog nooit 112 gebeld zonder goede reden. De politie heeft nog nooit gezegd: ‘Mevrouw, u mag hier niet voor bellen’.”

Tineke waarschuwt in 2022 voor suïcidegevaar bij Tamar

In december 2022 was Spruijt bang dat haar dochter een einde aan haar leven zou maken. “Ze deed veel suïcidale uitspraken. Toen heb ik een signaal afgegeven, maar de psychiater concludeerde na een telefonisch onderzoek dat er geen gevaar was.”

Op een dag was Tamar zo geagiteerd en in de war dat de crisisdienst en politie werden ingeschakeld. “Ik moest me verstoppen in de keuken; ze gooide een glas limonade naar me toe. De politie nam haar mee.” Tamar werd naar het ziekenhuis gebracht vanwege een te laag glucosegehalte, kreeg een injectie en werd beoordeeld door een psychiater. Diezelfde middag kwam ze weer thuis.

Zorgmachtiging en crisis

“Vervolgens wilde ze dat haar vader de contactpersoon werd en is ze bij mijn ex gaan wonen”, vertelt Spruijt. “Dat ging ook absoluut niet. Pas toen drong de ernst van haar problematiek tot de hulpverlening door en vroegen ze een zorgmachtiging aan.”

Een zorgmachtiging is een beslissing van de rechter waarmee verplichte psychiatrische zorg kan worden opgelegd, bijvoorbeeld een opname of verplichte medicatie.

Spruijt waarschuwde de hulpverlening over de manier waarop Tamar zou reageren als de papieren voor de zorgmachtiging bij haar thuis zouden worden bezorgd. “Ik zei: stuur die papieren niet naar haar huis, ze gaat flippen, maar overhandig het als een van haar familieleden erbij is. Daar werd niet naar geluisterd: het werd naar haar huisadres en per e-mail gestuurd.”

Daarna gebeurde waar Spruijt voor had gevreesd. “Ze stuurde een testament en stond op het balkon, klaar om te springen. Gelukkig heeft de politie haar kunnen redden en is ze opgenomen op de HIC.”

Tamar verblijft een maand op de crisisafdeling van GGZ Rivierduinen

Volgens Spruijt verbleef Tamar van 16 februari tot en met 17 maart 2023 op de HIC van GGZ Rivierduinen. De High & Intensive Care is een gespecialiseerde opnameafdeling voor mensen in een ernstige psychiatrische crisis. Tijdens die opname kreeg Spruijt op 26 februari een mail van Tamar, waarin zij zelf aangaf suïcidaal te zijn. Spruijt stuurde die door naar haar behandelaren. “Het staat ook in het dossier, maar werd genegeerd.”

“Daar heeft ze een maand op haar kamer gezeten”, vervolgt Spruijt. “Ze was een beetje manisch; ze boekte vakanties en regelde een kamer in Delft, omdat ze niet meer in de buurt van familie wilde wonen. En ineens was de zorgmachtiging van tafel, waarschijnlijk stopgezet vanwege het autonomiebevorderend beleid.” (zie kader)

Na haar ontslag verhuisde Tamar naar Delft. Daar zou ze worden begeleid door het Intensive Home Treatment-team (IHT) van GGZ Delfland, een ambulant team dat mensen intensief thuis behandelt. “In het dossier las ik dat ze de hulpverleners niet binnen liet. Ze zei dat ze het te druk had. Dus zat ze daar in haar eentje. Wij hielden altijd contact met haar; ik ben daar ook op bezoek geweest.” Volgens Spruijt lieten de medewerkers zich door Tamar wegsturen, omdat de aangevraagde zorgmachtiging niet was doorgegaan en het autonomiebevorderend beleid werd toegepast.

‘Ga naar haar huis’

Toen Spruijt geen contact meer met haar dochter kreeg, was ze direct gealarmeerd. “Op 30 maart 2023 heb ik contact opgenomen met de hulpverleners en gevraagd of ze naar haar huis wilden gaan. Maar dat wilden ze niet, omdat het tegen het autonomiebevorderend beleid inging.”

Spruijt reisde daarop samen met haar oudste dochter met de trein naar Delft. Haar ergste nachtmerrie was werkelijkheid geworden. “We hebben haar daar overleden aangetroffen. Ze lag op de grond. We probeerden haar nog te reanimeren, maar het mocht niet baten. De politie kwam, maar die kon geen doodsoorzaak vinden. We hebben ook obductie laten doen, maar de doodsoorzaak is niet gevonden.”

Haar dood meldde Spruijt bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). “Ik kreeg een dikke vragenlijst mee en moest zelf met de hulpverleners in Delft, de HIC en de ambulancehulpverleners praten.” Volgens Spruijt zag de inspectie geen reden voor nader onderzoek. “Dit werd met een telefoontje medegedeeld.”

Van tuchtklacht naar petitie

Spruijt diende vervolgens een tuchtklacht in. Die werd ook in hoger beroep ongegrond verklaard. De tuchtrechter oordeelde onder meer dat de psychiater voldoende zorgvuldig had gehandeld en dat er geen grond was om Tamar tegen haar wil opgenomen te houden. Ook werd geoordeeld dat de voorgeschreven combinatie van antipsychotica als therapeutische dosering kon worden beschouwd.

“Het was zo’n klap, zo onrechtvaardig”, zegt Spruijt. “Tijdens de zitting werd aan de psychiater gevraagd waarom hij niet de therapeutische hoeveelheid medicatie had gegeven. In het verslag stond echter dat zij wel een juiste dosering had gekregen, hoewel aan de lage kant. Dat is gewoonweg niet waar.”

Met de petitie vraagt ze minister Hermans om zorgverleners wettelijk te verplichten signalen van familie, naasten en de omgeving serieus te onderzoeken en waar nodig te handelen.

Op 29 september werd de petitie aangeboden aan Tweede Kamerleden en een dag later aan het ministerie van VWS. Inmiddels zijn er ruim 1580 handtekeningen verzameld. Spruijt hoopt dat de petitie uiteindelijk leidt tot politieke behandeling en een wetswijziging.

MIND en Ypsilon steunen oproep van moeder Tamar

Ook patiëntenorganisaties MIND en Ypsilon steunen de petitie. MIND, een organisatie die opkomt voor patiënten en hun naasten, herkent dat naasten binnen de ggz niet altijd voldoende worden gehoord. “Soms wordt er niet geluisterd. En vaak wordt er niet teruggekoppeld wat de hulpverleners met een signaal hebben gedaan, en waarom”, zegt woordvoerder Mariëlle van den Berg.

Volgens MIND kunnen naasten juist belangrijke veranderingen vroeg signaleren. “Familie en naasten zien de mensen om wie het gaat dagelijks. Ze weten meer, hebben enorme ervaringskennis over degene om wie het gaat en kunnen snel signaleren als het mis dreigt te gaan.”

Hoewel er al een Zorgstandaard Naasten bestaat, wordt die volgens MIND in de praktijk nog onvoldoende toegepast. Tegelijk vindt MIND het belangrijk om waar mogelijk vooraf met de patiënt afspraken te maken over welke informatie tijdens een crisis met naasten mag worden gedeeld.

De Nederlandse ggz ziet geen noodzaak voor nieuwe wet

In tegenstelling tot MIND ziet brancheorganisatie De Nederlandse ggz geen noodzaak voor een nieuwe wettelijke verplichting. Volgens woordvoerder Marloes Metaal mogen hulpverleners informatie van naasten altijd ontvangen, ook wanneer een patiënt niet wil dat familie bij de behandeling wordt betrokken. Bij ernstige zorgen, bijvoorbeeld over suïcidaliteit of psychische ontregeling, moeten die signalen volgens de brancheorganisatie serieus worden genomen en worden betrokken bij de professionele afweging.

Een wettelijke plicht om ieder signaal nader te onderzoeken of vast te leggen, vindt de Nederlandse ggz niet wenselijk. “Er kunnen gegronde redenen bestaan waarom een patiënt geen contact wenst met zijn of haar naasten”, zegt Metaal. Ook kunnen signalen volgens haar ongegrond of niet relevant zijn. “Het is van belang dat hulpverleners de ruimte behouden om op basis van hun deskundigheid een eigen professionele afweging te maken.”

Luisteren naar signalen van naasten

“Het luisteren naar signalen is belangrijk voor de patiënt, voor naasten, voor de hulpverlener zelf en zelfs voor de politie, die de hele tijd ggz-werk aan het doen is. En uiteindelijk ook voor de veiligheid van burgers”, zegt Spruijt.

Na het opzetten van de petitie heeft zij veel berichten ontvangen van naasten die zich in haar verhaal herkennen. Had het anders kunnen aflopen als er beter naar hun signalen was geluisterd? “Dat kun je nooit zeker weten, maar dan had ze tenminste wel een kans gehad”, zegt Spruijt. “Als je kind kanker krijgt en het krijgt de goede behandeling, kan het het misschien overleven. Tamar had een ernstige psychiatrische ziekte. Zij heeft geen kans gehad, op deze manier.”

De petitie staat nog steeds open en kan nog worden ondertekend.

Reacties betrokken zorginstellingen GGZ Rivierduinen en GGZ Delfland kunnen vanwege het medisch beroepsgeheim niet inhoudelijk reageren op Tamars behandeling. GGZ Rivierduinen verwijst naar de uitspraken van het Regionaal en Centraal Tuchtcollege, die de klachten van Spruijt ongegrond verklaarden. De instelling laat weten: “Wij leven mee met het grote verdriet van deze moeder en wensen haar veel sterkte bij het dragen van dit grote gemis. Omdat zorgverleners gebonden zijn aan medisch beroepsgeheim, kunnen we geen toelichting geven op individuele situaties. Het Regionaal Tuchtcollege en het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg hebben deze klachten uitgebreid beoordeeld en onderzocht. Wij respecteren de uitspraken en verwijzen voor de inhoud daarvan naar de openbare beslissingen van de tuchtrechter.” GGZ Delfland licht schriftelijk toe wat de algemene werkwijze van een Intensive Home Treatment-team (IHT) is wanneer een cliënt bij een huisbezoek de deur niet opent. Medewerkers proberen dan volgens de instelling op verschillende manieren contact te krijgen. Als dat niet lukt, wordt binnen het behandelteam overlegd en kan bijvoorbeeld later opnieuw een huisbezoek plaatsvinden of contact worden gezocht via telefoon, app of e-mail. Bij ernstige zorgen over de veiligheid blijft het team volgens GGZ Delfland actief contact zoeken en kan worden opgeschaald. “Bij acute, ernstige zorg kunnen wij de politie verzoeken de woning te openen. De concrete afweging is altijd situatieafhankelijk en wordt in het behandelteam gemaakt, met oog voor zowel de autonomie van de cliënt als de veiligheid.” Ook signalen van familie en vrienden worden volgens de instelling meegewogen. “Signalen van naasten worden altijd serieus genomen en meegewogen in de behandeling, binnen de wettelijke kaders van privacy en toestemming.”

Wat is autonomiebevorderend beleid? Autonomiebevorderend beleid (ABB) wordt vooral toegepast bij patiënten met aanhoudende suïcidaliteit. Het is bedoeld om een patroon te doorbreken waarbij de hulpverlening steeds opnieuw de verantwoordelijkheid voor de veiligheid van de patiënt overneemt, bijvoorbeeld met beschermende of gedwongen maatregelen. Binnen ABB krijgt de patiënt juist meer verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid. Daar moet volgens de Richtlijn Suïcidaliteit uit 2025 wel behandeling tegenover staan. De richtlijn verbindt aan ABB de voorwaarde dat geïntegreerde psychotherapie wordt geboden, of dat daarop perspectief bestaat. Daarbij moet ook aandacht zijn voor de context en het systeem rond de patiënt, waaronder naasten. Behandelaren kunnen binnen zo’n aanpak bewust terughoudender zijn met beschermende interventies, ook wanneer de suïcidaliteit aanhoudt. Dat brengt dilemma’s en risico’s met zich mee. In de vakliteratuur rond ABB wordt ook het risico op ernstig lichamelijk letsel en, in het uiterste geval, overlijden benoemd. ABB kwam de afgelopen tijd opnieuw ter discussie te staan door publicaties in onder meer Trouw, Nieuwsuur en De Andere Krant. Ook patiëntenorganisatie MIND uitte zorgen. De organisatie opende een meldpunt voor ervaringen met ABB en ontving veel overwegend negatieve reacties van cliënten en naasten. “Het probleem met dit beleid is dat het niet wetenschappelijk onderbouwd is”, zegt Spruijt. Zij schreef de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (NVvP) hierover aan. Volgens haar is er onvoldoende wetenschappelijk bewijs voor ABB als zelfstandige behandelmethode. Ook stuurde ze hierover een mail aan verschillende Kamerleden. Spruijt schreef eerder ook een opiniestuk in de Volkskrant waarin ze kritiek uitte op het autonomiebevorderend beleid. “Nederland vormt hierin echt een uitzondering”, zegt Spruijt. “In het buitenland gebeurt dit niet. Ook zorgverzekeraars vergoeden dit beleid, terwijl ze alleen zorg mogen vergoeden die wetenschappelijk is bewezen.”

Wat is juridisch de positie van naasten? Naasten hebben binnen de Wet verplichte ggz (Wvggz) op verschillende momenten een formele rol. Zo kunnen zij zorgen over iemand melden. Relevante naasten kunnen worden betrokken bij het opstellen van een zorgplan en ondersteuning krijgen van een familievertrouwenspersoon. Ook mogen hulpverleners informatie en signalen van naasten ontvangen, zelfs wanneer een patiënt niet wil dat familie bij de behandeling wordt betrokken. Dat betekent echter niet dat naasten automatisch mogen meebeslissen over de behandeling of recht hebben op medische informatie over een volwassen patiënt. Het medisch beroepsgeheim en het recht van de patiënt om zelf te bepalen wie bij de behandeling wordt betrokken, wegen daarbij zwaar. Advocaat Meike Terhorst, gespecialiseerd in de Wet verplichte ggz, is kritisch over wat die formele positie van naasten in de praktijk betekent. Vanuit juridisch perspectief hebben de naasten vrijwel geen rechten, zegt Terhorst. De naasten worden vaak wel gehoord door de rechter tijdens de zitting als zij aanwezig zijn. “De rechten van een patiënt om bepaalde behandelingen tegen te houden, indien er sprake is van ‘wilsbekwaam verzet’, kunnen buitenspel gezet worden door de patiënt niet wilsbekwaam te achten. Soms is het nodig dat een second opinion wordt gevraagd van een andere psychiater ten aanzien van de wilsbekwaamheid, zodat de patiënt, mits wilsbekwaam geacht, bepaalde behandelingen kan tegenhouden.” Wilsbekwaamheid gaat over de vraag of je in staat bent om goede keuzes te maken over je ziekte en de behandeling. Meike Terhorst vindt dat de positie van naasten versterkt zou moeten worden. “In het bijzonder indien dwangbehandeling nodig wordt geacht, met name bij risicovolle behandelingen zoals ECT, het geven van elektroshocks.”

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Geschreven door Hendriëlle de Groot Het liefst schrijft Hendriëlle human interest-verhalen, maar van misstanden aan het licht brengen, gaat haar journalistieke hart sneller kloppen. Ze is goed in het optekenen van levensverhalen, maar het geeft haar ook veel voldoening als ze met een uniek nieuwsverhaal komt. Naast journalist is ze vertaler Frans, het liefst combineert ze ‘the best of both worlds’.

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