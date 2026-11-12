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Kabinet kan zich niet vinden in belastingvoorstel PRO en Volt

Het kabinet kan zich niet vinden in het voorstel van PRO en Volt om het belastingplan te wijzigen, en waar D66 en CDA zich achter hebben geschaard. De Kamer wordt afgeraden door het kabinet om voor het voorstel te stemmen, is te lezen in een brief.

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Staatssecretaris Eelco Eerenberg (Financiën, D66) komt niet met politieke bezwaren tegen het voorstel, maar vindt de financiële dekking niet goed genoeg. Een aanzienlijk deel van de beoogde lastenverzwaring van 1 miljard euro op vermogen is niet ingevuld. Een bedrag van ruim 400 miljoen euro moet komen uit de aanpak van fiscale constructies. Daarvan wordt er maar één concreet genoemd.

Eerenberg valt er verder over dat de partijen al volgend jaar de lasten van werkenden willen verlagen, terwijl de extra belastingopbrengsten op vermogen pas later binnenkomen. Structureel is het voorstel wel meer dan voldoende gedekt. De beoogde miljonairsbelasting in box 3 „is uitvoerbaar per 2029, maar leidt wel tot meer complexiteit”.

De meeste wijzigingsvoorstellen die de rechtse oppositiepartijen hebben ingediend, zijn eveneens ontraden. JA21, BBB en SGP wilden onder meer de lastenverhoging ten behoeve van investeringen in defensie voor 2028 uit de boeken hebben. Deze wens kwam nog bovenop de eisen die zij stelden op het gebied van asiel, stikstof en medische ethiek.

ANP

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