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Voedselprijzen dalen wereldwijd, maar DNB ziet 2 redenen waarom je boodschappen toch duur kunnen blijven

De wereldwijde voedselprijzen zijn in oktober gedaald, meldt VN-organisatie FAO. Goed nieuws, zou je denken. Maar wie in Nederland boodschappen doet, merkt daar niet automatisch iets van. Volgens De Nederlandsche Bank kunnen prijzen zelfs weer stijgen.

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De daling komt mede door een zwakke vraag en optimisme over de geplande gesprekken tussen Rusland en Oekraïne in Abu Dhabi. Met name de prijzen van granen en vlees zijn lager. Toch zit er een addertje onder het gras.

Rusland, Oekraïne en extreem weer: waarom voedsel duurder werd

De prijsstijging had drie voornaamste oorzaken: de heftigheid van de aanvallen in het Zwarte Zeegebied, de spanningen in de Perzische Golf en de extreme weersomstandigheden. Door de aanvallen in het Zwarte Zeegebied werd de tarwe-export uit zowel Rusland als Oekraïne verstoord. Die twee landen zijn de grootste leveranciers van graan ter wereld.

Maar dat de prijzen nu zijn gedaald, betekent niet dat ze zullen blijven dalen. Volgens De Nederlandsche Bank (DNB) werken de hoge energieprijzen met vertraging door naar andere producten, zoals voedingsmiddelen. Dat kan verklaren waarom de inflatie al maanden oploopt, maar een deel van de boodschappen toch goedkoper is geworden.

Melk 7 procent goedkoper, rundvlees 8 procent: wat merkt de consument?

Dat sommige boodschappen nu goedkoper zijn, komt door gunstige oogsten in Europa vorig jaar. Dat drukte de prijs van landbouwproducten. Maar omdat er met lange contracten wordt gewerkt, merken klanten in de supermarkt die daling pas later.

Halfvolle en magere melk waren in september 7 procent goedkoper en ook rundvlees werd 8 procent goedkoper. Onlangs schreef Metro nog dat A-merken in drie jaar zo’n 16 procent duurder waren geworden, terwijl budgetmerken nauwelijks in prijs stegen.

Vooral bij bepaalde bekende merken zijn de prijsstijgingen fors. Zo is de Chinese tomatensoep van Unox in één jaar tijd maar liefst 36 procent duurder geworden. Ook voor huzarensalade van Johma en Sparkling Lemon van Crystal Clear betalen consumenten ruim 30 procent meer dan vorig jaar.

DNB: waarom dalende voedselprijzen uitzonderlijk zijn sinds 2016

Volgens DNB gebeurt het niet vaak dat juist voedsel goedkoper wordt, terwijl de prijzen van andere zaken stijgen. Sinds 2016 kwam dat alleen in 2021 voor. Op dit moment merken automobilisten aan de pomp dat de prijs voor brandstof flink is gestegen, wat ook weer impact kan hebben op de kosten voor het produceren en vervoeren van voedsel. Maar het kan even duren voordat dat zichtbaar wordt in de prijzen.

Als hogere energiekosten verder worden doorberekend, kan de voedselinflatie weer oplopen. Naast energiekosten zijn ook de prijzen op internationale voedselmarkten met vertraging bepalend voor de winkelprijzen.

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Geschreven door Roos Ravensbergen Roos (1997) heeft Media, Informatie en Communicatie gestudeerd met een focus op journalistiek en schrijven. Als eindredacteur houdt ze spel- en tikfouten als een havik in de gaten. Daarnaast schrijft ze over persoonlijke verhalen, waar ze mensen met een bijzonder verhaal voor interviewt. Ook behandelt ze onderwerpen als entertainment, gezondheid, lifestyle en geld & carrière.

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